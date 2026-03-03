Губин назвал Крутого интриганом, Жукова шепелявым и прошёлся по другим «позорным» звёздам

Российский певец Андрей Губин, долгое время остававшийся затворником, в интервью Ксении Собчак жёстко раскритиковал организацию собственного творческого вечера, а также всех звёзд, которые прикасались к его творчеству.

Мероприятие прошло в 2024 году на «Новой волне» в Сочи под патронажем Игоря Крутого. Губин не пожалел эпитетов ни для продюсера, ни для музыкального материала.

«Аранжировки плохие, всё переврали, спето нормально, но всё старомодно! Гитара, как в девяностых годах», — возмутился певец, добавив, что считает Крутого интриганом.

Напомним, хиты Губина на концерте исполняли Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс и Севиль. Сам автор песен на сцену не вышел. Как он объяснил, проблемы со здоровьем не позволяют ему даже просто дойти до магазина, не то что работать над аранжировками 70 дней.

«Я лежу, и у меня в голове трещит, и это каждый день перед сном. Есть люди, которые за деньги что угодно сделают, а есть те, которые планку держат», — поделился артист.

Также Губин жёстко прошёлся по другим современным артистам. Певец открыто оценил коллег по сцене и не стал сглаживать формулировки. Про Мари Краймбрери он высказался коротко и безапелляционно: «Ну нет, ну куда?!». Zivert, по его мнению, «нормально, стоит своих денег», при этом артист отметил её внешность, но намекнул, что важнее всё-таки творчество. К Ольге Бузовой Губин признался, что относится положительно.

О Панайотове он сказал: «Без фонограммы поет концерты, но лучше бы он не пел. Тембр у него неинтересный». Хороший тембр певец, напротив, отметил у «Моя Мишель». Самой нелюбимой исполнительницей он назвал Ани Лорак: «Искусство должно отражать душу, а это всё горлопанистность».

Ранее российский певец Сергей Жуков ответил на критику Андрея Губина, который в интервью Ксении Собчак заявил, что у лидера «Руки Вверх» проблемы с дикцией, из-за которых ему якобы закрыт путь на сцену. Жуков иронично перепел хит «Алёшка», нарочито шепелявя, и тем самым поставил точку в обсуждении.