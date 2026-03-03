Андрей Губин впервые за много лет дал интервью и взбудоражил фанатов признаниями о здоровье и плагиате

Кумир девяностых и нулевых Андрей Губин дал большое интервью Ксении Собчак. 51-летний артист не появлялся на публике много лет, а тут вдруг заговорил обо всём: о здоровье, о плагиате, о современных звёздах. Откровения получились такими, что фанаты схватились за сердце. Мы выбрали пять самых громких заявлений певца, от которых у вас точно отвиснет челюсть.

«Я хромой, горбатый человек»

Андрей Губин о здоровье и современной эстраде: главное из интервью. Фото © VK / Осторожно: Собчак

Губин признался, что целыми днями лежит в постели и не может подняться. По словам артиста, у него колоссальные проблемы со здоровьем. Магазин находится в ста метрах от дома, но дойти до него для Губина целое испытание. Ему тяжело идти, тяжело дышать. Единственная активность в его жизни сейчас — это часовая тренировка. Всё остальное время он проводит в горизонтальном положении.

Именно поэтому Андрей Губин категорически отказывается возвращаться на большую сцену. Он не хочет выходить к зрителям хромым, не хочет позориться. Деньги такой ценой ему не нужны. При этом певец отмечает: многие считают его героем за то, что он вообще общается с людьми в таком состоянии.

«Шепелявый Серёжа Жуков прыгает по сцене»

Досталось от Губина и коллеге по эстраде девяностых Сергею Жукову. Андрей заявил, что 49-летнему солисту «Руки Вверх!» давно пора уйти на покой. По мнению Губина, Жуков шепелявит на сцене и кричит «Привет, девчонки!» с дефектом речи. Для певца это настоящее позорище и профнепригодность.

Губин недоумевает: как Жуков может собирать «Лужники» на 70 тысяч человек? Раньше Сергей не шепелявил, а теперь это слышно всем. Андрей не понимает общество, которое нормально воспринимает такие выступления. В девяностых подобного не было, уверен артист. Сам он никогда не стал бы так выступать.

«Я упёр эту мелодию. Но не крал»

Андрей Губин признался в плагиате «Мальчика-бродяги». Фото © VK / Осторожно: Собчак

Собчак спросила Губина о давнем скандале с плагиатом «Мальчика-бродяги». На авторство мелодии претендует Сергей Конев из группы «140 ударов в минуту». Андрей честно признал: да, он вдохновился чужой песней. Они с Коневым познакомились в 16–17 лет и показывали друг другу свои треки.

Конев принёс песню «Одинокий волк», которая Губину даже больше нравится, чем его собственный хит. Через четыре месяца Андрей написал «Мальчика-бродягу». Мелодия засела в подсознании, признаёт певец. Но он оправдывается: на этот порядок аккордов тогда писались все песни. Куплет отличается от версии Конева, хотя ритмика та же.

«Я никогда не нравился себе в кадре»

Губин всегда был склонен к полноте, но тело у него не полнело. Зато лицо становилось круглым. По словам певца, есть только три клипа, где он видит себя настоящего: «Плачь, любовь», «Я знаю, ты знаешь» и «Танцы». Во всех остальных работах Андрей не узнавал своё лицо на экране.

Артист следил за собой, но результат его не устраивал. Он смотрел на коллег по цеху и видел: Валерий Меладзе, Лев Лещенко, Сосо Павлиашвили всегда выглядели отлично. А вот Губин после съёмок думал, что в кадре какой-то чужой человек. Сейчас, по его словам, он выглядит ещё хуже и стесняется своего внешнего вида.

«Гениев сейчас нет»

Андрей Губин раскритиковал современных артистов в интервью Собчак. Фото © VK / Осторожно: Собчак

Губин прошёлся по всей современной эстраде. Мари Краймбрери он оценил скептически, Zivert назвал симпатичной, но усомнился в глубине её творчества. К Бузовой относится без негатива. А вот Панайотова раскритиковал: голос сильный, но тембр неинтересный. Самой нелюбимой певицей Губин назвал Ани Лорак.

По мнению артиста, современная эстрада сводится к «громкости» и внешним эффектам. Настоящее искусство должно отражать душу, а этого он не видит. Губин признался: ему неловко за некоторых коллег по девяностым. Видимо, не только Жукову досталось от острого языка бывшего кумира миллионов. А недавно мы вспоминали чудесную актрису Марину Левтову, присоединяйтесь и угадайте фильмы с ней всего по одному кадру!