Регион
2 марта, 20:56

Фанатки скупили все VIP-билеты по 45 тысяч на спектакль Бурака Озчивита в Москве

Бурак Озчивит. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/burakozcivit

Турецкий актёр Бурак Озчивит, пользующийся большой популярностью в России, выступил с моноспектаклем «Самая красивая девушка Стамбула» на сцене Московского дворца молодёжи.

Бурак Озчивит в Москве. Видео © Life.ru

Цены на билеты варьировались от 3800 до 30 000 рублей. Самые дорогие VIP-билеты за 45 000 рублей разобрали полностью. За эту сумму зрители получили возможность встретиться с артистом после показа. Зрительный зал заполнили до отказа.

Спектакль прошёл на турецком языке. Над сценой установили экран с субтитрами для русскоязычной публики. Выступление длилось больше часа. Озчивит играл роль простого автомеханика Октема. Он рассказывал эмоциональную историю о ревности, искуплении и любви, разворачивающуюся в шумном Стамбуле.

На фан-встречу собрались примерно сто человек. Организаторы запретили поклонницам фотографировать на личные телефоны. Снимки делал только официальный фотограф зала — каждому выдавали по два готовых фото.

В прошлом году поклонницы Бурака Озчивита устроили давку в Кремлёвском дворце культуры. Это произошло после киноконцерта «Музыка турецких сериалов». Сотни женщин громко кричали и пытались прорваться к сцене, чтобы сделать селфи с любимым актёром.

Лия Мурадьян
