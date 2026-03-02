Никас Сафронов рассказал, как Джабраилов просил у него денег в долг
Никас Сафронов и Умар Джабраилов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, Елена Никитченко
Народный художник России Никас Сафронов поделился воспоминаниями об Умаре Джабраилове, которого нашли мёртвым в Москве. Живописец рассказал, что не был близким другом экс-сенатора, но поддерживал с ним приятельские отношения.
По словам Сафронова, бизнесмен не раз обещал приобрести у него картины, однако встретиться для этого так и не удалось — то из-за занятости Джабраилова, то по вине самого художника. При этом Джабраилов искренне интересовался искусством и коллекционировал работы.
В беседе с «Лентой.ру» художник вспомнил, что в 2017 году, после скандальной стрельбы в Four Seasons, он поддержал бизнесмена в СМИ. Тот позже поблагодарил его, пообещав, что не останется в долгу и обязательно что-нибудь купит. Однако спустя годы Джабраилов сам обратился к Сафронову — с просьбой одолжить деньги.
«Я удивился и понял, что у него проблемы. Но я не мог ему тогда помочь. После этого я с ним не разговаривал», — признался художник, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, 2 марта Умара Джабраилова нашли при смерти в апартаментах Vesper Tverskaya. Экс-сенатора доставили в Боткинскую больницу, где медики два часа боролись за его жизнь, но безуспешно. По предварительной версии, 67-летний бизнесмен свёл счёты с жизнью. Дочь погибшего не согласна с этой версией: она считает, что отца заставили замолчать после того, как его имя всплыло в документах, связанных с Джеффри Эпштейном, миллиардером, обвинявшимся в секс-торговле. Известно также, что в последнее время Джабраилов страдал от затяжной депрессии, а в прошлом имел проблемы с наркотиками.
