Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 19:35

Никас Сафронов рассказал, как Джабраилов просил у него денег в долг

Никас Сафронов и Умар Джабраилов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, Елена Никитченко

Никас Сафронов и Умар Джабраилов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, Елена Никитченко

Народный художник России Никас Сафронов поделился воспоминаниями об Умаре Джабраилове, которого нашли мёртвым в Москве. Живописец рассказал, что не был близким другом экс-сенатора, но поддерживал с ним приятельские отношения.

По словам Сафронова, бизнесмен не раз обещал приобрести у него картины, однако встретиться для этого так и не удалось — то из-за занятости Джабраилова, то по вине самого художника. При этом Джабраилов искренне интересовался искусством и коллекционировал работы.

В беседе с «Лентой.ру» художник вспомнил, что в 2017 году, после скандальной стрельбы в Four Seasons, он поддержал бизнесмена в СМИ. Тот позже поблагодарил его, пообещав, что не останется в долгу и обязательно что-нибудь купит. Однако спустя годы Джабраилов сам обратился к Сафронову — с просьбой одолжить деньги.

«Я удивился и понял, что у него проблемы. Но я не мог ему тогда помочь. После этого я с ним не разговаривал», — признался художник, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Джабраилов не пил и не принимал наркотики перед смертью
Джабраилов не пил и не принимал наркотики перед смертью

Напомним, 2 марта Умара Джабраилова нашли при смерти в апартаментах Vesper Tverskaya. Экс-сенатора доставили в Боткинскую больницу, где медики два часа боролись за его жизнь, но безуспешно. По предварительной версии, 67-летний бизнесмен свёл счёты с жизнью. Дочь погибшего не согласна с этой версией: она считает, что отца заставили замолчать после того, как его имя всплыло в документах, связанных с Джеффри Эпштейном, миллиардером, обвинявшимся в секс-торговле. Известно также, что в последнее время Джабраилов страдал от затяжной депрессии, а в прошлом имел проблемы с наркотиками.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Никас Сафронов
  • Умар Джабраилов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar