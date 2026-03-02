Умар Джабраилов сделал странный намёк своей охране прямо перед самоубийством
Обложка © Telegram / Умар Джабраилов
Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов страдал затяжной депрессией на фоне наркозависимости, пишет SHOT. Однако прямо перед трагедией он был спокоен: поужинал в ресторане Intercontinental Moscow Tverskaya, после чего вернулся в свои апартаменты и свёл счёты с жизнью.
По пути в ресторан Джабраилов намекнул своим охранникам, что собирается покончить с собой. Служба безопасности старалась не оставлять его в полном одиночестве и следила за ситуацией. Перед гибелью бизнесмен пожелал запереться в комнате. Охранники ворвались в помещение, почуяв неладное, и вызвали медиков.
Напомним, Умара Джабраилова обнаружили 2 марта в апартаментах Vesper Tverskaya в тяжёлом состоянии. Его доставили в Боткинскую больницу, где врачи два часа пытались реанимировать пациента, но спасти не смогли. По предварительной версии, 67-летний бизнесмен покончил с собой. Его дочь не верит в весрию с суицидом. По её мнению, отца заставили «замолчать» на фоне появления его имени в файлах скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, уличённого в секс-торговле и педофилии.
