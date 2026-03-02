Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 14:03

Умар Джабраилов сделал странный намёк своей охране прямо перед самоубийством

Обложка © Telegram / Умар Джабраилов

Обложка © Telegram / Умар Джабраилов

Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов страдал затяжной депрессией на фоне наркозависимости, пишет SHOT. Однако прямо перед трагедией он был спокоен: поужинал в ресторане Intercontinental Moscow Tverskaya, после чего вернулся в свои апартаменты и свёл счёты с жизнью.

По пути в ресторан Джабраилов намекнул своим охранникам, что собирается покончить с собой. Служба безопасности старалась не оставлять его в полном одиночестве и следила за ситуацией. Перед гибелью бизнесмен пожелал запереться в комнате. Охранники ворвались в помещение, почуяв неладное, и вызвали медиков.

Накануне суицида Умар Джабраилов жаловался подруге на одиночество
Накануне суицида Умар Джабраилов жаловался подруге на одиночество

Напомним, Умара Джабраилова обнаружили 2 марта в апартаментах Vesper Tverskaya в тяжёлом состоянии. Его доставили в Боткинскую больницу, где врачи два часа пытались реанимировать пациента, но спасти не смогли. По предварительной версии, 67-летний бизнесмен покончил с собой. Его дочь не верит в весрию с суицидом. По её мнению, отца заставили «замолчать» на фоне появления его имени в файлах скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, уличённого в секс-торговле и педофилии.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Умар Джабраилов
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar