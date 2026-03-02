«Заставили замолчать»: Дочь Умара Джабраилова не верит в суицид отца
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ umar_dzhabrailov
Дочь Умара Джабраилова у себя в соцсетях заявила, что её отец не совершал самоубийства, а был устранён из-за связей с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Альвина Джабраилова считает, что бизнесмена и экс-сенатора попросту «заставили замолчать».
По словам Альвины, её отец переписывался с помощницей финансиста Гислейн Максвелл и упоминал о встречах. В опубликованных ранее документах фигурировало фото Джабраилова в кимоно, однако сам он говорил, что не помнит, где и когда оно было сделано. Альвина, которая живёт в Монако и работает художницей, объявила сбор средств на поездку в Россию, чтобы проститься с отцом.
Напомним, Умара Джабраилова обнаружили 2 марта в апартаментах Vesper Tverskaya в тяжёлом состоянии. Его доставили в Боткинскую больницу, где врачи два часа пытались реанимировать пациента, но спасти не смогли. По предварительной версии, 67-летний бизнесмен покончил с собой. Накануне трагедии он опубликовал видеообращение, в котором выразил обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке.
