«Заставили замолчать»: Дочь Умара Джабраилова не верит в суицид отца

Дочь Умара Джабраилова у себя в соцсетях заявила, что её отец не совершал самоубийства, а был устранён из-за связей с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Альвина Джабраилова считает, что бизнесмена и экс-сенатора попросту «заставили замолчать».

По словам Альвины, её отец переписывался с помощницей финансиста Гислейн Максвелл и упоминал о встречах. В опубликованных ранее документах фигурировало фото Джабраилова в кимоно, однако сам он говорил, что не помнит, где и когда оно было сделано. Альвина, которая живёт в Монако и работает художницей, объявила сбор средств на поездку в Россию, чтобы проститься с отцом.