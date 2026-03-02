Появилось последнее видео обеспокоенного Джабраилова перед самоубийством

Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов находился в момент трагедии в апартаментах столичного отеля Vesper Tverskaya, сообщает SHOT. В своём телеграм-канале обеспокоенный Джабраилов накануне смерти разместил видео, где высказался о ближневосточном конфликте.

Джабраилов записал видео накануне гибели. Видео © Telegram / Умар Джабраилов

«Мне мои знакомые присылают видео взрывов, в том числе из Эмиратов. Всё это результат эскалации под Ираном, действий Израиля и США. Я крайне обеспокоен тем, что там находятся наши туристы. Желаю всем, чтобы никого из наших не коснулась эта трагедия. Всем добра, любви и счастья», — сказал Джабраилов.

Джабраилова доставили в больницу из отеля в Боткинскую больницу, где врачи боролись за его жизнь около двух часов, но бизнесмен умер.

Как сообщалось, бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в гостинице в Москве. Ему было 67 лет. Мужчину нашли в гостинице, его госпитализировали как неизвестного в тяжёлом состоянии, а опознали только подоспевшие охранники. В 2020 году бизнесмен уже попадал в больницу после попытки самоубийства, но тогда его спасли.