2 марта, 08:21
10485

Умара Джабраилова пытались реанимировать 2 часа

Обложка © Telegram / Умар Джабраилов

Врачи пытались реанимировать экс-сенатора Умара Джабраилова не менее 2 часов, но спасти не смогли. В реанимацию он поступил в тяжёлом состоянии с отёком мозга. Об этом пишет SHOT.

Он находился в апартаментах Vesper Tverskaya, откуда его в критическом состоянии госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи боролись за его жизнь часами, но спасти не смогли.

За сутки до трагедии Джабраилов записал своё последнее обращение в Telegram-канал. Он высказался о военном конфликте между Ираном и США. Бизнесмен выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией, отметив, что там находятся российские туристы, и пожелал, чтобы трагедия никого не коснулась.

О смерти бывшего сенатора Умара Джабраилова стало известно 2 марта. По предварительным данным, он покончил с собой в гостинице в Москве. Ему было 67 лет. Джабраилова опознали только подоспевшие охранники.

Наталья Афонина
