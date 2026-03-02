«Сложный, мечущийся»: Собчак отреагировала на суицид своего бывшего – Умара Джабраилова

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на новость о смерти 67-летнего бизнесмена Умара Джабраилова, с которым её связывали романтические отношения в начале 2000-х. Журналистка поделилась тёплыми и откровенными воспоминаниями о нём.

Фото © Telegram / СОБЧАК

«Когда я приехала в Москву, Умар в кепке «Миллионер» в самом модном тогда Ресторане «Сан-Мишель» являл для меня всю московскую жизнь здесь, сейчас и сразу. Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты», — написала Собчак у себя в телеграм-канале.

Она вспомнила времена их романа как «фантастическую влюблённость», первый частный самолёт, знакомства с мировыми знаменитостями. По словам телеведущей, именно Джабраилов открыл для неё бутики Margiela и Helmut Lang, когда все вокруг носили Chanel.

Собчак также рассказала, что спустя много лет, когда у бизнесмена начались проблемы с наркотиками, он позвонил именно ей и попросил о помощи — дать интервью, чтобы публично высказаться и дать самому себе обещание.

«Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым. Ну а я всё чаще думаю о том, что вот и пришёл возраст, когда уходят уже люди твоего поколения – знакомые, друзья и бывшие», — заключила журналистка.