2 марта, 09:36
11844

Сиявший в светской Москве 2000-х Умар Джабраилов в последние годы жил как затворник

Умар Джабраилов. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев

В последние годы экс-сенатор Умар Джабраилов практически не появлялся на публике и вёл замкнутый образ жизни. Однако в конце 90-х и начале 2000-х он считался одной из самых ярких фигур светской Москвы, пишет SHOT.

Когда-то бизнесмен дружил с мировыми звёздами: его видели на вечеринках P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе. Светская хроника приписывала ему романы с Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и Орнеллой Мути.

Репутация Джабраилова пошатнулась девять лет назад. В 2017 году он устроил стрельбу в холле гостиницы Four Seasons на Охотном ряду — бизнесмен несколько раз выстрелил в воздух из пистолета. Суд признал его виновным в хулиганстве с применением оружия и оштрафовал на 500 тысяч рублей.

Незадолго до гибели имя Джабраилова всплыло в скандальном архиве финансиста Джеффри Эпштейна.

У Джабраилова незадолго до смерти заблокировали все счета ИП

Напомним, о смерти экс-сенатора Умара Джабраилова сообщили 2 марта. Предварительно, 67-летний бизнесмен свел счёты с жизнью в московской гостинице — его нашли в апартаментах Vesper Tverskaya и экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи несколько часов пытались его спасти, но безуспешно. Опознали погибшего прибывшие охранники. Накануне трагедии Джабраилов записал финальное видеообращение в Telegram, посвящённое конфликту Ирана и США.

