У Джабраилова незадолго до смерти заблокировали все счета ИП

Незадолго до смерти у бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова заблокировали все счета его ИП. Первая волна блокировок пришлась на лето 2025 года — тогда он не подал налоговую декларацию. Окончательная блокировка произошла 20 февраля, пишет Telegram-канал SHOT.

Основным видом деятельности его ИП значилось консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. За последние 30 лет бизнес-интересы Джабраилова охватывали самые разные сферы.

В середине 1990-х он управлял крупнейшими московскими гостиницами «Интурист–РадАмер» и «Рэдиссон Славянская». Основал компанию «Данако», которая в начале 1990-х контролировала сеть АЗС в столице и области. В начале 2000-х входил в совет директоров банка «Российский капитал» и возглавлял совет банка «Первое ОВК». Владел компанией «Миллениум», открывшей ночной клуб VI: RUS. Также руководил ассоциацией предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В 2000 году Джабраилов баллотировался на пост президента России и занял последнее, 11-е место.

О смерти бывшего сенатора Умара Джабраилова стало известно 2 марта. По предварительным данным, 67-летний бизнесмен покончил с собой в гостинице в Москве. Его обнаружили в апартаментах Vesper Tverskaya, откуда в критическом состоянии доставили в Боткинскую больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти не смогли. Опознали Джабраилова только подоспевшие охранники. За сутки до трагедии он записал последнее обращение в Telegram-канал. В нём Джабраилов высказался о военном конфликте между Ираном и США.