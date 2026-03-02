Накануне суицида Умар Джабраилов жаловался подруге на одиночество

Накануне гибели бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов написал подруге и пожаловался на отсутствие настроения. Последние месяцы он часто говорил об одиночестве и накопившихся проблемах — личных, деловых и связанных со здоровьем, сообщает Mash.

Переписка состоялась в 18:51. В последнее время экс-сенатор регулярно болел, проходил медобследования и чувствовал себя неважно. Он переживал, что рядом нет близкого человека, а дочери редко его навещают. У Джабраилова не было своего жилья — около полугода он снимал квартиру.

1 февраля он ездил в Мекку с друзьями, надеясь помолиться и привести мысли в порядок, но после поездки состояние стало ещё более подавленным. При этом Джабраилов активно вёл соцсети, проводил встречи с командой, но часто менял сотрудников.