Джабраилов не пил и не принимал наркотики перед смертью

Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов соблюдал пост в Рамадан, начавшийся 17 февраля: он не пил алкоголь и не употреблял запрещённые вещества, поэтому версия с гибелью от передозировки вряд ли имеет место быть. Об этом пишет Mash со ссылкой на окружение Джабраилова.

Знакомые бизнесмена уверяют, что он строго относился к мусульманским обычаям и был «чист» в Рамадан. Кроме того, рядом с ним в момент трагедии не было даже признаков наркотиков или спиртных напитков.