Джабраилов не пил и не принимал наркотики перед смертью
Обложка © Telegram / Умар Джабраилов
Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов соблюдал пост в Рамадан, начавшийся 17 февраля: он не пил алкоголь и не употреблял запрещённые вещества, поэтому версия с гибелью от передозировки вряд ли имеет место быть. Об этом пишет Mash со ссылкой на окружение Джабраилова.
Знакомые бизнесмена уверяют, что он строго относился к мусульманским обычаям и был «чист» в Рамадан. Кроме того, рядом с ним в момент трагедии не было даже признаков наркотиков или спиртных напитков.
Напомним, сегодня, 2 марта, Умара Джабраилова обнаружили в столичных апартаментах Vesper Tverskaya в тяжёлом состоянии. Его доставили в Боткинскую больницу, где врачи два часа пытались реанимировать пациента, но спасти не смогли. По предварительной версии, 67-летний бизнесмен покончил с собой. Его дочь не верит в версию с суицидом. По её мнению, отца заставили «замолчать» на фоне появления его имени в файлах скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, уличённого в секс-торговле и педофилии. Также известно, что до гибели Джабраилов страдал от затяжной депрессии и был наркозависим.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.