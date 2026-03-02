Умара Джабраилова похоронят в его родовом селе в Чечне
Обложка © Telegram / Умар Джабраилов
Тело бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова, покончившего с собой в Москве, доставят в Чечню утром 3 марта. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, близкий к семье.
«Тело Умара Джабраилова доставят в Чечню завтра утром, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, о смерти Умара Джабраилова стало известно 2 марта. По предварительным данным, 67-летний экс-сенатор и бизнесмен покончил с собой в московской гостинице. Врачи два часа пытались реанимировать его, но безуспешно. Опознали погибшего его охранники. Накануне трагедии Джабраилов записал тревожное видео и пожелал всем добра. В последние годы он вёл жизнь затворника. Также незадолго до смерти ему заблокировали банковские счета.
