У покончившего с собой Джабраилова обнаружили миллиардные долги
Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
Покончивший с собой в Москве экс-сенатор и предприниматель Умар Джабраилов мог иметь долги на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Такой информацией делится Mash.
Он вышел из бизнеса в феврале 2020 года, продав свою долю (71%) Владимиру Шупову. Однако позже появились подозрения, что выход был формальным. Тем более что сам Шупов поставил под сомнение законность документов и заявил, что не владеет никакими активами Джабраилова. В 2025 году его бизнес задолжал больше 190 миллиона рублей по налогам, страховым взносам и пеням. Были проверены 20 компаний, связанных с Джабраиловым, в том числе группа «Авансис». Большинство контор не имело никакой бухотчётности, а на счетах фиксировались символические суммы.
Напомним, о смерти экс-сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова сообщили 2 марта. Предварительно, 67-летний бизнесмен свёл счёты с жизнью в московской гостинице. В больнице врачи несколько часов пытались его спасти, но безуспешно. Опознали погибшего прибывшие охранники. Накануне трагедии Джабраилов записал видео для соцсети, где высказал обеспокоенность ближневосточным конфликтом и пожелал всем добра и счастья. Последние годы бизнесмен вёл жизнь затворника. Также незадолго до смерти ему заблокировали банковские счета.
