У покончившего с собой Джабраилова обнаружили миллиардные долги

Он вышел из бизнеса в феврале 2020 года, продав свою долю (71%) Владимиру Шупову. Однако позже появились подозрения, что выход был формальным. Тем более что сам Шупов поставил под сомнение законность документов и заявил, что не владеет никакими активами Джабраилова. В 2025 году его бизнес задолжал больше 190 миллиона рублей по налогам, страховым взносам и пеням. Были проверены 20 компаний, связанных с Джабраиловым, в том числе группа «Авансис». Большинство контор не имело никакой бухотчётности, а на счетах фиксировались символические суммы.