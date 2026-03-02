Незадолго до самоубийства Умар Джабраилов засветился в файлах Эпштейна
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ umar_dzhabrailov
Незадолго до смерти бывший сенатор Умар Джабраилов оказался в файлах по делу предпринимателя Джеффри Эпштейна. В обнародованных материалах обнаружилась фотография российского бизнесмена времён занятий каратэ. Снимок предположительно датируется началом 1990-х годов.
Кроме того, в мае 2001 года сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл получила от Джабраилова письмо, в котором он выражал желание «побыть с ней два дня и позаботиться». Позже бизнесмен подтверждал, что был знаком как с Максвелл, так и с самим финансистом, отдыхал в общих компаниях и поддерживал дружеские отношения с его любовницей.
Позже Джабраилов рассказывал, что это был всего лишь намёк на дружбу, но никаких общих дел он с Максвелл якобы не имел. Также бизнесмен не стал отвечать на вопрос, состоялась ли в итоге его встреча с самим Эпштейном в России.
Сама Гислейн Максвелл в 2022 году была приговорена к 20 годам заключения. Её осудили за организацию секс-вечеринок и поиск несовершеннолетних для Эпштейна.
О смерти бывшего сенатора Умара Джабраилова стало известно 2 марта. По предварительным данным, 67-летний бизнесмен покончил с собой в гостинице в Москве. Его обнаружили его ещё живым в апартаментах Vesper Tverskaya, откуда в критическом состоянии доставили в Боткинскую больницу. Врачи боролись за его жизнь 2 часа, но спасти не смогли. Опознали Джабраилова только подоспевшие охранники. За сутки до трагедии встревоженный политик записал последнее обращение в Telegram-канале.
Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.