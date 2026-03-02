Незадолго до самоубийства Умар Джабраилов засветился в файлах Эпштейна

Незадолго до смерти бывший сенатор Умар Джабраилов оказался в файлах по делу предпринимателя Джеффри Эпштейна. В обнародованных материалах обнаружилась фотография российского бизнесмена времён занятий каратэ. Снимок предположительно датируется началом 1990-х годов.

Кроме того, в мае 2001 года сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл получила от Джабраилова письмо, в котором он выражал желание «побыть с ней два дня и позаботиться». Позже бизнесмен подтверждал, что был знаком как с Максвелл, так и с самим финансистом, отдыхал в общих компаниях и поддерживал дружеские отношения с его любовницей.

Позже Джабраилов рассказывал, что это был всего лишь намёк на дружбу, но никаких общих дел он с Максвелл якобы не имел. Также бизнесмен не стал отвечать на вопрос, состоялась ли в итоге его встреча с самим Эпштейном в России.

Сама Гислейн Максвелл в 2022 году была приговорена к 20 годам заключения. Её осудили за организацию секс-вечеринок и поиск несовершеннолетних для Эпштейна.