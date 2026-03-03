Губин и Жуков закусились из-за шепелявости и рассмешили Рунет

Российский певец Сергей Жуков отреагировал на недавние слова своего коллеги Андрея Губина о его дикции. Накануне в интервью Ксении Собчак исполнитель хита «Мальчик-бродяга» заявил, что у лидера группы «Руки Вверх» есть проблемы с речью, из-за которых ему якобы должен быть закрыт путь на сцену.

В том же интервью Ксении Собчак Андрей Губин вновь вернулся к истории создания хита «Мальчик-бродяга», ответив на обвинения в плагиате. По словам популярного в 90-х и 00-х артиста, в юности они с Сергеем Коневым, основателем группы «140 ударов в минуту», обменивались музыкальными наработками. Именно тогда Конев показал ему песню «Одинокий волк», которая, как признаёт Губин, ему очень понравилась. Спустя четыре месяца родился «Мальчик-бродяга». Исполнитель не исключает, что мелодия приятеля могла остаться в подсознании, однако настаивает, что о краже речи не идёт: куплеты отличаются, а порядок аккордов был типичным для песен того времени. При этом ритмическое сходство Губин не отрицает.