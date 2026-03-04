Критик Соседов заявил, что Губин потерял связь с реальностью после оскорблений Жукова

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал певца Андрея Губина за необъективные и грубые высказывания в адрес коллег. По его словам, музыкант потерял связь с реальностью и позволяет себе откровенное хамство, например, оскорбляя Сергея Жукова, который до сих пор собирает залы и выступает без нареканий.

«Губин оскорбляет Жукова, который сегодня выступает и продолжает залы собирать. Я ни разу не слышал, чтобы лидер «Руки вверх!» шепелявил или не выговаривал какие-либо буквы», — подчеркнул эксперт.

Собеседник Общественной Службы Новостей подчеркнул, что неадекватные придирки не имеют ничего общего с профессионализмом. При этом телеведущий выразил сожаление, что Губин переживает сложный жизненный период.

«Да, я бы очень хотел видеть снова того лучезарного мальчишку, поющего резво свои всем известные хиты, но вряд ли это уже когда-нибудь случится, к сожалению», — заключил Соседов.

Напомним, ранее Андрей Губин жёстко раскритиковал организацию собственного творческого вечера, а также всех звёзд, которые прикасались к его творчеству. В частности, он назвал Игоря Крутого интриганом, а Сергея Жукова шепелявым.