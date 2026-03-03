Критик Соседов разбил надежды фанатов на полноценный камбэк Андрея Губина

Певец Андрей Губин не сможет полноценно вернуться на сцену из-за проблем со здоровьем и перемен в музыкальной индустрии. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал критик Сергей Соседов.

«Его время ушло, тем более была большая пауза из-за болезни. Если он плохо выглядит, то какие могут быть выступления? Для того, чтобы выступать, нужно силы иметь и здоровье, это труд колоссальный и физический», — подчеркнул шоумен.

Губин страдает от левосторонней прозопалгии — неврологического заболевания, вызывающего постоянные лицевые боли. Каждое движение, включая ходьбу, доставляет ему дискомфорт, а пение становится особенно трудным.

«Если бы у него были силы, то он давно вышел бы. У него есть поклонники, есть старые песни, которые бы он пел. Он бы нашел свою аудиторию, но, видимо, нет физических сил», — заключил Соседов.

Напомним, Андрей Губин впервые за много лет дал интервью и взбудоражил фанатов признаниями о здоровье и плагиате. По словам артиста, он категорически отказывается возвращаться на большую сцену. Певец не хочет выходить к зрителям хромым, не хочет позориться. Деньги такой ценой ему не нужны, пояснил исполнитель.