«Врубай на полную!» Сергей Жуков отмечает 50-летие и анонсирует первый за 14 лет альбом

Группа «Руки Вверх!» продолжает ставить рекорды. В этом году юбилейный стадионный тур коллектива увидит более полумиллиона человек. Сергей Жуков, который 22 мая отмечает 50-летие, уже внесён в Книгу рекордов России «за наибольшее количество посетителей трёх концертов» (225 тыс. зрителей). В интервью kp.ru артист рассказал о семье и новом альбоме.

«Я — счастливый человек. У меня сбылись почти все материальные мечты. Но самые счастливые моменты — не на сцене, а дома. С годами потянуло к земле, к грядкам, курочкам, рыбалке», — признался Жуков.

О супруге Регине певец говорит негромко. По его словам, она является для него настоящим тылом. Артист добавил, что рядом с ней он может быть обычным, растрёпанным, «уставшим Серёжей».

«Её сила в том, что она не даёт мне забыть, зачем всё это. Не ради стадионов, а ради дома и детей», — пояснил Жуков.

В день рождения (22 мая) группа выпускает первый сингл «Холодно» с нового альбома «Врубай на полную!». Полноценные пластинки «Руки Вверх!» не выпускали 14 лет.

«Никакого секретного рычага нет. Мы никогда не смотрели на слушателя сверху. Мы пацаны из соседнего подъезда, и это не поза», — подытожил Жуков.

Касаемо успеха у молодой аудитории, Жуков говорит, что зумеры не застали лихие 90-е, но благодаря кино и музыке они стали романтизировать этот период. По словам певца, ему приятно, когда композиции, написанные 15–20 лет назад, находят отклик в сердцах молодёжи.