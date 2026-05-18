В Казахстане объявили бойкот бренду из-за рекламы с Валей Карнавал

В Казахстане разгорелся скандал вокруг косметического бренда Sen Sulu после рекламы с российской блогершей Валей Карнавал (Валентина Карнаухова). Пользователи соцсетей начали призывать к бойкоту.

Поводом стала кампания туши, в которой снялась инфлюенсерша. Многих подписчиков удивил выбор героини для ролика, поскольку они вспомнили давний скандал вокруг Карнавал. Речь идёт о заявлениях YouTube-блогера Антона Суворкина. Он утверждал, что во время съёмок клипа «Вдох-Выдох» Карнавал якобы требовала не пускать казахов на площадку.

После выхода рекламы в комментариях появились резкие реакции. Пользователи возмущались, почему бренд выбрал именно её, и заявляли, что больше не будут покупать продукцию Sen Sulu.

Позже маркетолог бренда вышла на связь и пояснила, что Карнавал не является лицом Sen Sulu, а сотрудничество с ней было разовой рекламной интеграцией для выхода на новую аудиторию.

