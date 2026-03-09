Переезд в Москву подкосил здоровье Вали Карнавал

Блогерша Валя Карнавал столкнулась с ослаблением иммунитета после переезда в столицу — теперь простуда настигает её регулярно. По словам певицы, организм стал хуже переносить низкие температуры, а визиты в больницу участились.

«После переезда в Москву у меня очень сильно почему‑то упал иммунитет. И вот если я где‑то очень замёрзну, то всякие болячки не заставляют себя ждать», — поделилась Валя с журналистами.

Несколько месяцев назад во время празднования дня рождения она травмировала палец — потребовалось наложение швов. Сейчас повреждение зажило, но временами напоминает о себе неприятными ощущениями.

Говоря о планах, Карнавал отметила смену приоритетов. Если 2025 год был посвящён преимущественно музыке, то теперь основные силы брошены на развитие собственного дела. Артистка полностью погрузилась в управление бизнес-процессами.

Очень грустно слышать, что у Вали Карнавал до сих пор болит палец после дня рождения. А вот у экс-невесты певца Григория Лепса Авроры Кибы 20-летний юбилей удался на славу, ведь её семья спустила на празднование целых 30 миллионов рублей.