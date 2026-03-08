Рэпер Navai и блогерша Настя Миронова расстались – девушка намекнула на причину

Рэпер Navai (Наваи) и блогерша Настя Миронова, ранее находившиеся в отношениях, намекнули на разрыв в своих соцсетях. Официальных заявлений пока не поступало, но девушка выложила пост о предательстве и подтвердила в комментариях расставание с музыкантом.

«Самое тупое, что со мной происходило в жизни: человек с сомнительными морально-нравственными ориентирами учил меня нравственности, праведности и скромности, а я принимала это за чистую монету» — пожаловалась 8 Марта Настя Миронова в соцсетях.

В это же время Наваи в комментарии подписчицы, пожелавшей ему вечных отношений с Настей, коротко ответил «Увы». А Миронова в чате своего телеграм-канала в ответ на вопрос одного из подписчиков, действительно ли они с Navai расстались, написала «Да, месяц как». Несмотря на резкие намёки в соцсетях, ни блогер, ни блогерша официально о прекращении отношений пока не заявляли.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила о расставании рэпера Наваи и его возлюбленной Анастасии Мироновой. По её данным, пара разошлась в феврале назад. 14 февраля Наваи провёл время в московском клубе «Родина» с друзьями, хотя в соцсетях создавалось впечатление, что он отмечает день с Настей.