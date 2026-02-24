Собчак сообщила о расставании Navai и Анастасии Мироновой

Рэпер Navai (Наваи) и его возлюбленная Анастасия Миронова расстались. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.

По информации журналистки, пара разошлась несколько дней назад. 14 февраля Наваи гулял в московском клубе «Родина» с друзьями, хотя в соцсетях создавал впечатление, что проводит день с Настей. Уже после этого Миронова одна улетела в Дубай.

«Очень жаль — ребята классно смотрелись вместе, а одни походы по музеям и диеты во имя любви чего стоили», — написала Собчак.

Многие звёздные пары предпочитают расставаться в тишине. Недавно стало известно, что Аврора Киба и Григорий Лепс расстались ещё в декабре, но не афишировали разрыв. О конце отношений поклонники узнали лишь в начале февраля — по слухам, Киба уже появлялась в клубах и флиртовала с молодым ресторатором, но роман не завязался.