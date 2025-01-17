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Регион
17 января, 17:31

Солист HammAli & Navai Алиев раскрыл имя супруги и публично признался ей в любви

Солист HammAli& Navai посвятил песню жене и опубликовал первое совместное фото

Александр Алиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hammali

Александр Алиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hammali

В сентябре 2024 года солист рэп-дуэта HammAli & Navai Александр Алиев женился, но его блог в запрещённой социальной сети продолжал выглядеть «по-холостяцки». Сегодня исполнитель исправил ситуацию и выложил пост, посвящённый супруге.

Александр Алиев и его жена Эмили. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hammali

Александр Алиев и его жена Эмили. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hammali

В день, когда состоялся релиз новой песни HammAli, он не только признался супруге в любви, но и раскрыл имя избранницы. Оказалось, жену исполнителя зовут Эмили.

«Я пел эту песню для Эмили в день нашей свадьбы. Теперь у меня есть возможность поделиться с вами прекрасной частью нашей истории. <...> Дорогая Жена, люблю тебя. Твой муж», — написал он под фото.

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Напомним, что неожиданная свадьба солиста популярного рэп-дуэта прошла в Сочи. Все детали — и даже имя невесты — Алиев держал в тайне, а до дня Х не раскрывал подробностей личной жизни.

Ольга Сливченко
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