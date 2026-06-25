Жара, купание и еда: Главные опасности конца июня, о которых чаще всего забывают на отдыхе
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Как жара, отдых у воды и еда на природе повышают риск проблем со здоровьем летом? На какие симптомы обращать внимание, чтобы не навредить себе? Life.ru рассказывает, как избежать неприятных последствий для здоровья.
Почему жара, купание и еда становятся главными летними рисками конца июня? Обложка © ChatGPT
Конец июня — период, когда лето окончательно вступает в свои права: температура растёт, пляжи заполняются, начинается активный сезон поездок на дачи и пикников. Однако вместе с этим увеличивается и число рисков, связанных с жарой, купанием и хранением продуктов. Life.ru рассказывает, какие опасности поджидают нас в это время и как избежать неприятных последствий для здоровья.
Почему конец июня — время повышенного риска?
Главные летние опасности конца июня: перегрев, солнечный удар, купание и еда на жаре. Фото © ТАСС / Олег Елков
Почему конец июня считается опасным временем? В конце первого летнего месяца совпадает сразу несколько факторов. Температура растёт, солнце становится активнее, люди всё чаще выбираются к воде, на дачи, пикники и прогулки. При этом организм ещё не всегда успел адаптироваться к жаре, а летние привычки уже включились на максимум.
Кажется, что ничего страшного не случится: «посижу ещё полчасика на солнце», «покупаюсь, тут все плавают», «салат нормальный, он всего пару часов на столе». Но именно такие мелочи чаще всего и становятся причиной перегрева, ожогов, травм на воде и пищевых отравлений. Особенно внимательными стоит быть родителям, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто плохо переносит жару. Для них летний день может быть не просто утомительным, а действительно опасным.
Как жара влияет на организм?
Как жара, отдых у воды и еда на природе повышают риск проблем со здоровьем летом? Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Жаркая погода создаёт дополнительную нагрузку на организм: человек больше потеет, теряет жидкость и соли, хуже спит, чаще сталкивается с духотой, резкими перепадами температуры и перегревом. В жару организм активно теряет жидкость, а вместе с ней — соли и микроэлементы. Если пить мало, долго находиться на солнце или заниматься физической активностью в самый зной, возрастает риск обезвоживания, теплового или солнечного удара.
Что должно насторожить:
- сильная слабость;
- головокружение;
- тошнота;
- головная боль;
- сухость во рту;
- учащённое сердцебиение;
- покраснение кожи;
- спутанность сознания;
- обморок.
Если человеку плохо, его нужно увести в тень или прохладное помещение, дать воды небольшими глотками, расстегнуть тесную одежду. Если состояние ухудшается, появляется рвота, спутанность сознания или потеря сознания — нужна медицинская помощь. А о том, почему летом болит голова, что происходит с давлением и кому смертельно опасно перегреваться, читайте в отдельном материале Life.ru!
Как пережить конец июня без последствий для организма?
Что важно знать о жаре, купании и еде летом, чтобы отдых не закончился проблемами? Фото © ТАСС / Олег Елков
Профилактика перегрева и обезвоживания должна начинаться до появления первых симптомов. Организм в условиях высокой температуры испытывает повышенную нагрузку, поэтому важно соблюдать базовые рекомендации. Например, поддерживать регулярный питьевой режим: употреблять воду небольшими порциями в течение дня, не дожидаясь выраженного чувства жажды. В условиях жары предпочтительнее частое дробное питьё. Но будьте осторожны, есть напитки, которые могут ухудшить ваше состояние, если за окном выше 25 °C.
Также физическую активность и длительное пребывание на улице следует планировать на утренние или вечерние часы. В период максимальной солнечной активности желательно находиться в тени или в помещениях с охлаждением. Использование головного убора и солнцезащитных средств является важной мерой профилактики перегрева и солнечных ожогов. Особое внимание необходимо уделять уязвимым группам — детям, пожилым людям и животным. Недопустимо оставлять их в закрытом автомобиле даже на короткое время: температура внутри салона быстро повышается до опасных значений и может привести к тяжёлым последствиям.
Чем опасно купание в жаркую погоду?
Летние риски конца июня: как жара, купание и еда могут испортить отдых? Фото © ТАСС / Михаил Почуев
В жаркую погоду купание действительно помогает снизить перегрев, однако это и потенциальный фактор риска. Именно у воды люди чаще всего переоценивают свои возможности и недооценивают опасность. И здесь уже вопрос не в жаркой погоде, а в приниципах безопасности. Необдуманные решения могут привести к травмам, утоплению или резкому ухудшению самочувствия.
Главные ошибки у воды:
- Не стоит купаться там, где это запрещено или где нет оборудованного пляжа.
- Нельзя нырять в незнакомых местах: под водой могут быть камни, арматура, коряги или резкий обрыв.
- Не нужно заплывать за буйки, подплывать к лодкам и катерам.
- Не стоит употреблять алкоголь. Он снижает реакцию, нарушает координацию и мешает трезво оценивать силы.
- Не оставляйте детей у воды, их вообще нельзя оставлять без присмотра.
Вода требует повышенного внимания и строгого соблюдения правил безопасности. Особенно это касается необорудованных пляжей, незнакомых водоёмов, рек с течением и мест с резкими перепадами глубины, где риск несчастных случаев значительно выше. В период затяжной жары осторожность никогда не бывает лишней. А ранее Life.ru рассказывал, какие устройства чаще всего становятся причиной пожаров летом.
Чем опасна еда летом?
Почему жара, купание и еда становятся главными летними рисками конца июня? Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В тёплое время года скорость порчи продуктов существенно возрастает из-за активного размножения микроорганизмов. При этом органолептические признаки (запах, вкус и внешний вид) не всегда позволяют своевременно выявить опасность. Продукт может выглядеть пригодным к употреблению, однако при нарушении температурного режима в нём уже могут развиваться патогенные бактерии.
Что лучше не делать:
- Не оставляйте готовые блюда на солнце или в тёплой машине.
- Не берите на пикник продукты, которые быстро портятся, если не можете обеспечить холод.
- Не покупайте еду в местах, где есть сомнения в чистоте и условиях хранения.
- Не ешьте салаты, мясо или десерты, которые несколько часов простояли на столе.
- Тщательно мойте овощи, фрукты и ягоды.
- Мойте руки, особенно если еда готовится на природе.
- Не пейте воду из сомнительных источников: водоёмов, колонок, родников и других мест, в безопасности которых вы не уверены.
- Для пикника заранее берите достаточный запас питьевой воды.
Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют мясо, рыба, молочные продукты, блюда с яйцами, салаты с майонезом, кремовые десерты и готовая кулинария. Также повышенный риск связан с продуктами, длительное время находившимися вне холодильника.
Помните, 2025 год стал одним из самых жарких в мире за всю историю метеонаблюдений? Периоды аномальной жары летом и тёплые зимы негативно влияют на сельское хозяйство, экономику и общество в целом. Каким будет 2026 год — читайте в материале Life.ru.
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