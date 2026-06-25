Жара, купание и еда: Главные опасности конца июня, о которых чаще всего забывают на отдыхе

Конец июня — период, когда лето окончательно вступает в свои права: температура растёт, пляжи заполняются, начинается активный сезон поездок на дачи и пикников. Однако вместе с этим увеличивается и число рисков, связанных с жарой, купанием и хранением продуктов. Life.ru рассказывает, какие опасности поджидают нас в это время и как избежать неприятных последствий для здоровья.

Почему конец июня — время повышенного риска?

Главные летние опасности конца июня: перегрев, солнечный удар, купание и еда на жаре. Фото © ТАСС / Олег Елков

Почему конец июня считается опасным временем? В конце первого летнего месяца совпадает сразу несколько факторов. Температура растёт, солнце становится активнее, люди всё чаще выбираются к воде, на дачи, пикники и прогулки. При этом организм ещё не всегда успел адаптироваться к жаре, а летние привычки уже включились на максимум.

Кажется, что ничего страшного не случится: «посижу ещё полчасика на солнце», «покупаюсь, тут все плавают», «салат нормальный, он всего пару часов на столе». Но именно такие мелочи чаще всего и становятся причиной перегрева, ожогов, травм на воде и пищевых отравлений. Особенно внимательными стоит быть родителям, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто плохо переносит жару. Для них летний день может быть не просто утомительным, а действительно опасным.

Как жара влияет на организм?

Как жара, отдых у воды и еда на природе повышают риск проблем со здоровьем летом? Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Жаркая погода создаёт дополнительную нагрузку на организм: человек больше потеет, теряет жидкость и соли, хуже спит, чаще сталкивается с духотой, резкими перепадами температуры и перегревом. В жару организм активно теряет жидкость, а вместе с ней — соли и микроэлементы. Если пить мало, долго находиться на солнце или заниматься физической активностью в самый зной, возрастает риск обезвоживания, теплового или солнечного удара.

Что должно насторожить: сильная слабость;

головокружение;

тошнота;

головная боль;

сухость во рту;

учащённое сердцебиение;

покраснение кожи;

спутанность сознания;

обморок.

Если человеку плохо, его нужно увести в тень или прохладное помещение, дать воды небольшими глотками, расстегнуть тесную одежду. Если состояние ухудшается, появляется рвота, спутанность сознания или потеря сознания — нужна медицинская помощь. А о том, почему летом болит голова, что происходит с давлением и кому смертельно опасно перегреваться, читайте в отдельном материале Life.ru!

Как пережить конец июня без последствий для организма?

Что важно знать о жаре, купании и еде летом, чтобы отдых не закончился проблемами? Фото © ТАСС / Олег Елков

Профилактика перегрева и обезвоживания должна начинаться до появления первых симптомов. Организм в условиях высокой температуры испытывает повышенную нагрузку, поэтому важно соблюдать базовые рекомендации. Например, поддерживать регулярный питьевой режим: употреблять воду небольшими порциями в течение дня, не дожидаясь выраженного чувства жажды. В условиях жары предпочтительнее частое дробное питьё. Но будьте осторожны, есть напитки, которые могут ухудшить ваше состояние, если за окном выше 25 °C.

Также физическую активность и длительное пребывание на улице следует планировать на утренние или вечерние часы. В период максимальной солнечной активности желательно находиться в тени или в помещениях с охлаждением. Использование головного убора и солнцезащитных средств является важной мерой профилактики перегрева и солнечных ожогов. Особое внимание необходимо уделять уязвимым группам — детям, пожилым людям и животным. Недопустимо оставлять их в закрытом автомобиле даже на короткое время: температура внутри салона быстро повышается до опасных значений и может привести к тяжёлым последствиям.

Чем опасно купание в жаркую погоду?

Летние риски конца июня: как жара, купание и еда могут испортить отдых? Фото © ТАСС / Михаил Почуев

В жаркую погоду купание действительно помогает снизить перегрев, однако это и потенциальный фактор риска. Именно у воды люди чаще всего переоценивают свои возможности и недооценивают опасность. И здесь уже вопрос не в жаркой погоде, а в приниципах безопасности. Необдуманные решения могут привести к травмам, утоплению или резкому ухудшению самочувствия.

Главные ошибки у воды: Не стоит купаться там, где это запрещено или где нет оборудованного пляжа.

Нельзя нырять в незнакомых местах: под водой могут быть камни, арматура, коряги или резкий обрыв.

Не нужно заплывать за буйки, подплывать к лодкам и катерам.

Не стоит употреблять алкоголь. Он снижает реакцию, нарушает координацию и мешает трезво оценивать силы.

Не оставляйте детей у воды, их вообще нельзя оставлять без присмотра.

Вода требует повышенного внимания и строгого соблюдения правил безопасности. Особенно это касается необорудованных пляжей, незнакомых водоёмов, рек с течением и мест с резкими перепадами глубины, где риск несчастных случаев значительно выше. В период затяжной жары осторожность никогда не бывает лишней. А ранее Life.ru рассказывал, какие устройства чаще всего становятся причиной пожаров летом.

Чем опасна еда летом?

Почему жара, купание и еда становятся главными летними рисками конца июня? Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В тёплое время года скорость порчи продуктов существенно возрастает из-за активного размножения микроорганизмов. При этом органолептические признаки (запах, вкус и внешний вид) не всегда позволяют своевременно выявить опасность. Продукт может выглядеть пригодным к употреблению, однако при нарушении температурного режима в нём уже могут развиваться патогенные бактерии.

Что лучше не делать: Не оставляйте готовые блюда на солнце или в тёплой машине.

Не берите на пикник продукты, которые быстро портятся, если не можете обеспечить холод.

Не покупайте еду в местах, где есть сомнения в чистоте и условиях хранения.

Не ешьте салаты, мясо или десерты, которые несколько часов простояли на столе.

Тщательно мойте овощи, фрукты и ягоды.

Мойте руки, особенно если еда готовится на природе.

Не пейте воду из сомнительных источников: водоёмов, колонок, родников и других мест, в безопасности которых вы не уверены.

Для пикника заранее берите достаточный запас питьевой воды.

Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют мясо, рыба, молочные продукты, блюда с яйцами, салаты с майонезом, кремовые десерты и готовая кулинария. Также повышенный риск связан с продуктами, длительное время находившимися вне холодильника.

Помните, 2025 год стал одним из самых жарких в мире за всю историю метеонаблюдений? Периоды аномальной жары летом и тёплые зимы негативно влияют на сельское хозяйство, экономику и общество в целом. Каким будет 2026 год — читайте в материале Life.ru.