Почему летом болит голова, что происходит с давлением и кому смертельно опасно перегреваться

Летом многие замечают, что самочувствие становится нестабильным. Казалось бы, всё ещё утром было нормально, но вот вы доехали до офиса — и начинает болеть или кружиться голова, появляется слабость, учащается пульс, а давление то повышается, то падает. Часто это списывают на жару, духоту или магнитные бури, но причин у этого опасного явления на самом деле может быть несколько. Life.ru рассказывает, что влияет на ваше самочувствие летом и при каких симпотмах нужно срочно бежать к врачу.

Почему летом чаще болит голова?

Что происходит с организмом в жару: симптомы и советы при головной боли летом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alliance Images

Сама по себе жаркая погода не всегда опасна. Но именно она создаёт дополнительную нагрузку на организм: человек больше потеет, теряет жидкость и соли, хуже спит, чаще сталкивается с духотой, резкими перепадами температуры и перегревом. Всё это может провоцировать головную боль и колебания артериального давления. Особенно внимательными летом нужно быть людям с гипертонией, заболеваниями сердца и сосудов, мигренью, сахарным диабетом, а также пожилым людям и тем, кто работает или много времени проводит на улице. Но почему же летом болит голова?

Головная боль летом может возникать даже у людей, которые обычно редко с ней сталкиваются. Чаще всего она связана не с одной причиной, а с сочетанием факторов: жарой, обезвоживанием, недостатком сна, физической нагрузкой и перепадами температуры. Давайте подробнее поговорим о том, почему в тёплое врнмя года може появляться мигрень?

Обезвоживание

В жару организм активнее потеет, чтобы охлаждаться. Вместе с потом человек теряет жидкость и электролиты — минеральные вещества, которые участвуют в работе мышц, нервной системы и сосудов. Если жидкости становится недостаточно, может появиться головная боль. Часто к ней присоединяются жажда, сухость во рту, слабость, головокружение, потемнение в глазах, снижение концентрации, ощущение «разбитости». Обезвоживание особенно вероятно, если человек долго находится на солнце, активно двигается, пьёт мало воды, употребляет алкоголь или много кофе, едет в душном транспорте либо работает в жарком помещении. Кстати, недавно Life.ru рассказал о том, какие напитки лучше не пить, если за окном выше 24 °C.

Перегрев и тепловое истощение

Когда тело не успевает отдавать лишнее тепло, развивается перегрев. Это может случиться не только на пляже, но и в городе. При перегреве головная боль может сочетаться со слабостью, тошнотой, головокружением, обильным потоотделением, учащённым пульсом, раздражительностью и сильной жаждой. Если человек продолжает находиться в жаре, состояние может ухудшаться. А о том, какие опасные симптопы нельзя игнорировать в жару, мы уже рассказали подробно в отдельном материале Life.ru. Обязательно почитайте!

Резкие перепады температуры

Ещё одна частая летняя причина головной боли — это резкий переход из жары в холод и обратно. Например, на улице +30 °C, а в помещении или машине сильно работает кондиционер, и вот вы уже сидите в +19 °C. Такие перепады могут провоцировать сосудистые реакции, напряжение мышц шеи и головы, дискомфорт в области лба и висков. У некоторых людей после переохлаждения под кондиционером появляется не только головная боль, но и заложенность носа, першение в горле, болезненность мышц.

Почему летом давление резко падает?

Почему летом скачет давление: чем обусловлено снижение давления в жаркую погоду и когда нужно обращаться ко врачу? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

В жару давление может вести себя по-разному. У одних людей оно повышается, у других снижается, а у некоторых меняется в течение дня. Снижение давления в жару может проявляться так: слабость;

сонливость;

головокружение;

потемнение в глазах;

ощущение, что «ватные ноги»;

предобморочное состояние;

учащённый пульс;

холодный пот.

Чаще такое бывает у людей со склонностью к низкому давлению, пожилых, беременных, а также у тех, кто принимает некоторые препараты или долго стоит в жарком помещении. Но давайте разберём конкретные причины, которые могут повлиять на повышение давления в жаркую погоду.

Почему давление может повышаться?

Почему летом скачет давление: чем обусловлено повышение давления в жаркую погоду и когда нужно обращаться к врачу? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jose Miguel Sanchez

Хотя жара часто связана со снижением давления, у некоторых людей она может провоцировать его повышение. Это возможно из-за стресса для организма, физической нагрузки, обезвоживания, плохого сна, тревоги, боли, избытка соли в рационе или нарушения режима приёма лекарств. При гипертонии летом давление может становиться менее предсказуемым. Например, днём человек чувствует слабость и видит более низкие цифры, а вечером, после духоты, нагрузки или стресса, давление повышается.

Жара увеличивает нагрузку на сердце

Чтобы поддерживать нормальную температуру тела летом, сердечно-сосудистая система работает активнее. Сердцу приходится быстрее перекачивать кровь, сосуды реагируют на тепло, а потоотделение меняет водно-солевой баланс. Для здорового человека это обычно переносимо. Но при гипертонии, аритмии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и других хронических заболеваниях жара может ухудшать самочувствие.

Физическая нагрузка в жару: можно или нет

Работа на даче, спорт, длительная ходьба, перенос тяжестей, уборка на солнце — всё это повышает нагрузку на организм. В жару даже привычные дела могут даваться тяжелее. Если после нагрузки появилась головная боль, сильная слабость, одышка, тошнота, сердцебиение или давление стало слишком высоким, нужно остановиться, уйти в прохладное место и оценить состояние.

Чек-лист: как пережить жару без головной боли и скачков давления

Что происходит с организмом в жару: симптомы и их причины. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Для вашего удобства Life.ru собрал симптомы и их возможные причины в одну таблицу выше. Однако не стоит заниматься самолечением или вовсе игнорировать ухудшение самочувствия.

Давайте разберёмся, когда головная боль и давление летом требуют немедленного вызова скорой помощи? давление выше 180/120 мм рт. ст;

головная боль возникла внезапно и очень сильная;

появилась боль или сдавливание в груди;

есть одышка;

возникло онемение лица, руки или ноги;

нарушилась речь;

появилась слабость в одной половине тела;

ухудшилось зрение;

возникла спутанность сознания;

человек потерял сознание;

появились судороги;

есть многократная рвота;

высокая температура тела сочетается с ухудшением состояния;

головная боль появилась после длительного пребывания на солнце и не проходит;

резко стало плохо пожилому человеку, беременной женщине или ребёнку.

А подробнее о симптоматике теплового удара и способах помочь себе или близкому человеку читайте в отдельном материале Life.ru. Также рекомендуем узнать, что нужно делать, если получили солнечный ожог в городе. В статье мы рассказали, почему солнечный ожог можно получить прямо в городе, как понять, что кожа уже пострадала, и что делать, чтобы не превратить хороший день в вечер с красным лицом и больными плечами.

Помните, не стоит терпеть и игнорировать тревожные сигналы вашего организма. А также проявляйте внимательность к близким и окуржающим вас людям. Но не переживайте, если быстро среагировать на ухудшение состояния человека — ему можно помочь. Кстати, недавно Life.ru рассказал о врачах, фельдшерах и бригадах скорой, которые спасали раненых во время войны, терактов и катастроф — от Белорусской товарной станции в 1941-м и Чернобыля до «Норд-Оста».