В России за четыре года подростковая онкология выросла на 25%

В России за последние четыре года зафиксирован рост заболеваемости раком среди подростков на 25%. Такие данные приводятся в отчётности Росстата.

Согласно статистике, злокачественные новообразования чаще выявляют у девушек. В этой группе прирост составил 26%. У юношей показатель несколько ниже, но динамика также тревожная: количество новых случаев увеличилось на 24%.

Специалисты НМИЦ онкологии имени Петрова уточнили структуру подростковой заболеваемости. В лидерах находятся рак крови, саркомы костей, опухоли головного мозга и центральной нервной системы, а также лимфома Ходжкина, поражающая лимфатическую систему.

У девушек помимо этого часто диагностируют новообразования яичников и рак щитовидной железы. Юноши же более подвержены различным видам лимфом. Эксперты подчёркивают, что в основе большинства перечисленных патологий лежат не внешние факторы или образ жизни, а сбои в развитии клеток, происходящие в раннем возрасте.

Одной из причин роста абсолютных цифр в онкологическом центре называют серьёзный рывок в качестве диагностики. Подросткам стали значительно чаще назначать высокоточные методы визуализации, включая компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

Также активнее внедряются молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования. Свою лепту вносит и углублённая программа диспансеризации, позволяющая выявлять болезнь на начальных этапах, когда противостоять ей можно гораздо успешнее.

Ранее группа учёных из Национального онкологического центра Японии открыла ранее неизвестный подтип рака крови, поражающий преимущественно молодых людей. Специалисты выявили редкую форму T-клеточного острого лимфобластного лейкоза. В ходе масштабного анализа, охватившего более тысячи историй болезни, новый подтип обнаружили у 14 пациентов. Возраст заболевших находился в диапазоне от 7 до 35 лет, а средний показатель составил примерно 17 лет.