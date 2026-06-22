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22 июня, 14:58

В России за четыре года подростковая онкология выросла на 25%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexander Raths

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexander Raths

В России за последние четыре года зафиксирован рост заболеваемости раком среди подростков на 25%. Такие данные приводятся в отчётности Росстата.

Согласно статистике, злокачественные новообразования чаще выявляют у девушек. В этой группе прирост составил 26%. У юношей показатель несколько ниже, но динамика также тревожная: количество новых случаев увеличилось на 24%.

Специалисты НМИЦ онкологии имени Петрова уточнили структуру подростковой заболеваемости. В лидерах находятся рак крови, саркомы костей, опухоли головного мозга и центральной нервной системы, а также лимфома Ходжкина, поражающая лимфатическую систему.

У девушек помимо этого часто диагностируют новообразования яичников и рак щитовидной железы. Юноши же более подвержены различным видам лимфом. Эксперты подчёркивают, что в основе большинства перечисленных патологий лежат не внешние факторы или образ жизни, а сбои в развитии клеток, происходящие в раннем возрасте.

Одной из причин роста абсолютных цифр в онкологическом центре называют серьёзный рывок в качестве диагностики. Подросткам стали значительно чаще назначать высокоточные методы визуализации, включая компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

Также активнее внедряются молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования. Свою лепту вносит и углублённая программа диспансеризации, позволяющая выявлять болезнь на начальных этапах, когда противостоять ей можно гораздо успешнее.

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Ранее группа учёных из Национального онкологического центра Японии открыла ранее неизвестный подтип рака крови, поражающий преимущественно молодых людей. Специалисты выявили редкую форму T-клеточного острого лимфобластного лейкоза. В ходе масштабного анализа, охватившего более тысячи историй болезни, новый подтип обнаружили у 14 пациентов. Возраст заболевших находился в диапазоне от 7 до 35 лет, а средний показатель составил примерно 17 лет.

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Юлия Сафиулина
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