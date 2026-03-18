Учёные нашли скрытый подтип рака крови, который чаще всего атакует молодёжь

Исследователи Национального онкологического центра Японии выявили ранее неизвестный подтип рака крови, который особенно часто встречается у молодёжи. Руководитель исследовательской группы Кэнъити Есида сообщил РИА «Новости», что речь идёт о редкой форме T-клеточного острого лимфобластного лейкоза.

Учёные проанализировали более тысячи случаев заболевания и обнаружили новый подтип у 14 пациентов в возрасте от 7 до 35 лет. Средний возраст составил около 17 лет, что указывает на предрасположенность именно молодых людей к этому варианту болезни.

«Прогноз у пациентов с этим подтипом был неблагоприятным — наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов. <…> Обнаружение этого подтипа позволяет подобрать соответствующее лечение, включая трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, что может повысить вероятность излечения», — отметил Есида.

Данный подтип отнесён к группе крайне высокого риска. Стандартные обследования могут не выявить заболевание, так как оно связано с редкой хромосомной перестройкой, при которой участок ДНК активирует гены, провоцирующие агрессивный рост опухолевых клеток. Для диагностики потребуются современные методы генетического анализа, такие как полногеномное секвенирование.

Причины, по которым болезнь чаще поражает подростков и молодых взрослых, пока остаются неизвестными. Учёные надеются, что открытие поможет в разработке новых методов лечения.

