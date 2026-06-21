День медицинского работника: невидимые подвиги тех, кто спасал жизнь, когда вокруг рушился мир Оглавление Как бригада доктора Горшкова спасала людей под взрывами в 1941-м Врачи во время штурма Белого дома в 1993 году Как медики работали после взрыва дома на Гурьянова Почему «Норд-Ост» стал испытанием не только для силовиков, но и для врачей Как спасали обожжённых после катастрофы под Уфой Как врачи принимали первых пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС В День медицинского работника Life.ru вспоминает врачей, фельдшеров и бригады скорой, которые спасали раненых во время войны, терактов и катастроф — от Белорусской товарной станции в 1941-м и Чернобыля до «Норд-Оста». Почему так важно помнить их подвиги? 21 июня, 06:00 День медицинского работника: невидимые подвиги тех, кто спасал жизнь, когда вокруг рушился мир. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Александр Сенцов, Валерий Христофоров, Роман Денисов

Каждый год в День медицинского работника, 21 июня, мы говорим врачам, фельдшерам, медсёстрам, санитарам и бригадам скорой помощи слова благодарности. Потому что помимо выбора помогать людям в повседневности есть страницы истории, где работа врача превращалась в почти опасную миссию под обстрелами, среди завалов, после взрывов, в дыму, радиации и панике. Life.ru рассказывает про подвиги медиков, которые заслуживают, чтобы их вспоминали каждый год.

Как бригада доктора Горшкова спасала людей под взрывами в 1941-м

Бригада доктора Горшкова оказывала помощь пострадавшим на Белорусской товарной станции в 1941 году. Фото © РИА Новости / Николай Аснин

В годы Великой Отечественной войны Москва жила под постоянной угрозой авианалётов, и для врачей скорой помощи город фактически превратился в линию фронта. В 1941 году, во время одного из первых ударов по столице, бригаду доктора И. И. Горшкова вызвали на Белорусскую товарную станцию — туда, где уже горели вагоны, рвались снаряды и под завалами оставались люди.

Бригада не только оказывала помощь раненым, но и организовывала извлечение людей из завалов. Это был тот случай, когда врач должен был думать сразу обо всём: кто ещё жив, кого можно вынести первым, где безопаснее развернуть помощь и как не дать панике погубить тех, кого ещё можно спасти. На месте было опасно каждую секунду. Осколки разлетались во все стороны, в машине скорой помощи выбило стекло, вокруг продолжались взрывы. Но доктор Горшков не растерялся.

Точное число спасённых неизвестно. Но, возможно, именно в этом и есть особая правда о подвиге медиков военного времени: они не считали себя героями и не думали о будущих отчётах. Они просто делали то, что должны были делать, спасали тех, кто ещё дышал, кто звал на помощь, кто ждал руки врача среди огня и металла.

Врачи во время штурма Белого дома в 1993 году

День медицинского работника: что врачи делали во время штурма Белого дома в 1993 году? Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Октябрь 1993-го вошёл в историю как один из самых драматичных моментов современной России. Столкновения в Москве, стрельба, пожар в Доме Советов, раненые на улицах — всё это стало испытанием не только для политиков, силовиков и журналистов, но и для медиков. Пока город спорил, кто прав, бригады скорой делали то, что должны: вывозили пострадавших, оказывали первую помощь, принимали раненых в больницах. И именно в этом заключается одна из самых тяжёлых сторон профессии: медик обязан спасать жизнь даже тогда, когда вокруг рушится привычный порядок.

По разным данным, в результате событий 3–4 октября 1993 года в Москве погибли более сотни человек, сотни получили ранения. Цифры в источниках различаются, но за каждой спасённой жизнью стоят хирурги, реаниматологи и медсестёры. Врачи вывозили пострадавших из зоны столкновений, принимали раненых в больницах, останавливали кровотечения, готовили операционные. В такие минуты от них требовалась не только квалификация, но и колоссальная выдержка. Потому что вокруг могла продолжаться стрельба, родственники могли не знать, где их близкие, а больницы наполнялись людьми, которых ещё утром никто не ожидал увидеть на каталках.

Как медики работали после взрыва дома на Гурьянова

Взрыв дома на улице Гурьянова в 1999 году: как медики спасали людей из-под завалов? Фото © ТАСС / Роман Денисов

Ночь на 9 сентября 1999 года стала для Москвы ночью ужаса. В доме № 19 на улице Гурьянова прогремел взрыв. Два подъезда панельной девятиэтажки были полностью разрушены. По официальным данным, погибло 106 человек, ещё 690 получили ранения или пострадали, в том числе психологически. На месте трагедии работали спасатели, пожарные, кинологи и 60 бригад скорой помощи. И если спасатели разбирали завалы, то медики встречали тех, кого удавалось достать живыми, и тех, кто сам выбрался из руин, но был ранен, контужен, в шоке, в крови, в пыли, не понимая, где его родные.

Почему «Норд-Ост» стал испытанием не только для силовиков, но и для врачей

Во время теракта на Дубровке врачи боролись за жизни заложников «Норд-Оста». Фото © ТАСС / Федор Савинцев, © РИА Новости / Владимир Вяткин

В октябре 2002 года террористы захватили Театральный центр на Дубровке, где шёл мюзикл «Норд-Ост». В заложниках оказались сотни зрителей, актёров и сотрудников театра. Три дня страна следила за происходящим, людям в здании нужны были лекарства, помощь и контроль состояния. После штурма медики принимали освобождённых заложников, многих выносили из здания без сознания.

Это был момент, когда счёт шёл на минуты. Нужно было быстро понять, кто дышит, кто в критическом состоянии, кого можно транспортировать, кому требуется срочная реанимация. На врачей легла страшная нагрузка: спасать людей после нескольких суток плена, обезвоживания, стресса и последствий спецоперации. «Норд-Ост» чаще вспоминают как теракт и силовую операцию, но для медиков это были сотни тел на носилках, сотни решений и борьба за каждую жизнь.

В такие моменты врач становится последней границей между жизнью и смертью. Он может быть измотан, может сам не до конца понимать масштаб происходящего, но он обязан действовать. И медики действовали — спокойно, быстро, до предела своих сил.

Как спасали обожжённых после катастрофы под Уфой

Медики, хирурги и реаниматологи боролись за жизни обожжённых пассажиров после трагедии под Уфой в 1989 году. Фото © ТАСС / Андрей Соловьев

В ночь на 4 июня 1989 года под Уфой произошла одна из крупнейших железнодорожных катастроф в истории страны. Из-за утечки газа рядом с железной дорогой прогремел чудовищный взрыв. В огне оказались два пассажирских поезда. Место трагедии было труднодоступным, вокруг темнота, лес, горящие вагоны, люди с тяжелейшими ожогами. Всего погибло 575 человек, среди них 181 ребёнок. 806 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести.

Для врачей это была настоящая битва. Ожоги требуют сложного лечения, постоянного контроля, обезболивания, перевязок, операций и огромной выдержки как от пациента, так и от медицинской команды. После Уфы многие выжившие фактически получили вторую жизнь. И за этой жизнью стояли врачи, медсёстры, санитары, водители скорой, хирурги и реаниматологи, которые сутками не отходили от пострадавших.

Как врачи принимали первых пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС

После аварии на Чернобыльской АЭС медики первыми принимали пожарных и работников станции с радиационными поражениями. Фото © РИА Новости / Владимир Вяткин

Чернобыль обычно вспоминают через подвиг пожарных, которые первыми поднялись к разрушенному реактору. Но рядом с ними с первых часов были медики. После аварии на ЧАЭС пострадавших доставляли в медсанчасть № 126 в Припяти. У пожарных и работников станции проявлялись слабость, рвота, ожоги, признаки тяжёлого радиационного поражения. Тогда ещё не все понимали масштаб катастрофы, но врачи уже видели: это не обычный пожар и не обычные травмы.

По данным Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна, к 14:30 26 апреля в стационаре МСЧ-126 уже находилось 108 пострадавших. Это были первые часы после катастрофы — часы, когда врачи работали почти вслепую, потому что никто ещё не мог до конца оценить, с чем именно они столкнулись.

Позже международные организации сообщали, что у 134 работников станции и аварийных служб была подтверждена острая лучевая болезнь, 28 из них умерли в первые месяцы после аварии. Но в ту ночь и в то утро перед врачами были не цифры. Перед ними были пожарные, сотрудники станции, молодые мужчины, которые только что тушили реактор и выполняли свой долг. Медики снимали заражённую одежду, обрабатывали раны, пытались стабилизировать состояние, готовили людей к эвакуации в специализированные клиники. И сами они тоже рисковали.

Да, мы часто говорим врачам спасибо, но почему-то именно их подвиги почти всегда остаются незамеченными. А о каких георических поступках медиков знаете вы? Расскажите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru рассказал, что такое паническая атака и чем она отличается от обычного волнения.

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Авторы Софья Кузнецова