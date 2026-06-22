Сначала к дерматологу: Пилинг при кожных заболеваниях может закончиться рубцами и даже раком

Специалисты Сеченовского Университета призвали не начинать борьбу с проблемами кожи с косметологических процедур. По словам врачей в беседе с Life.ru, попытки убрать высыпания, покраснения или подозрительные образования без полноценной диагностики могут привести к серьёзным последствиям.

Эксперты отмечают, что при акне, розацеа и других заболеваниях агрессивные чистки, химические пилинги и шлифовки нередко лишь усугубляют ситуацию. Вместо ожидаемого улучшения пациенты рискуют столкнуться с усилением воспаления и появлением глубоких рубцов.

В качестве примера медики рассказали о молодой женщине с розацеа, которая долгое время безуспешно обращалась к косметологам. Улучшение наступило только после лечения у дерматолога, а эстетическую коррекцию провели уже после устранения воспалительного процесса.

Ещё одна пациентка пыталась избавиться от акне с помощью регулярных чисток лица. В результате количество высыпаний увеличилось, а на коже появились выраженные следы от перенесённого заболевания. Для восстановления потребовалось комплексное лечение и несколько видов косметологических процедур.

Особую тревогу у врачей вызывают случаи удаления родинок, пятен и других новообразований без предварительного обследования. Некоторые виды рака кожи способны маскироваться под обычные косметические явления, из-за чего пациенты годами лечат несуществующие рубцы или борются с «безобидными» наростами.

По словам специалистов, базальноклеточный и плоскоклеточный рак, а также меланома могут выглядеть как шелушащиеся пятна, язвочки, узелки или долго не заживающие повреждения. При неправильном вмешательстве заболевание способно начать прогрессировать значительно быстрее.

Врачи советуют при любых подозрительных изменениях сначала обращаться к дерматологу. Только после диагностики, достижения ремиссии или полного излечения можно переходить к эстетической коррекции. Такой подход позволяет не только улучшить внешний вид кожи, но и избежать опасных для здоровья последствий.

Ранее в Абакане задержали 28-летнюю женщину без медицинского образования, которая проводила платные косметологические процедуры и после её инъекций двумя пациентками оказались в больнице с абсцессами. В отношении неё возбуждено уголовное дело о незаконной медицинской деятельности.