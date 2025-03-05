В Абакане женщины отправились на больничную койку после инъекций от косметолога-самоучки
В Абакане задержали жительницу, незаконно занимавшуюся косметологией
Найденные при обыске в Абакане препараты. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому
В Абакане местная жительница, не имеющая медицинского образования, проводила косметологические процедуры для женщин. Две её пациентки после внутримышечных инъекций неизвестным веществом оказались в больнице. Сейчас подозреваемая задержана, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
«Следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлёкшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека)», — говорится в публикации.
Следствие установило, что подозреваемая, не будучи врачом-косметологом, а также не имея высшего медицинского образования, арендовала помещение на улице Авиаторов в Абакане и нелегально проводила платные косметологические процедуры. В частности, в октябре 2024 года она поставила внутримышечные инъекции двум женщинам, использовав препарат неизвестного происхождения. Одной пациентке был сделан укол в область губ, второй — в скулы. Вскоре у них обеих возник абсцесс в местах введения средства. Несколько дней спустя женщин положили в больницу, им потребовался долгий курс лечения.
Силовики провели обыски по месту работы и в квартире подозреваемой, в ходе которых были изъяты разные медсредства, не имеющие должных лицензий, сейчас выясняется, откуда они взялись. Следователи продолжают работу и выясняют, были ли ещё пострадавшие. Уголовное дело возбудили на основании предоставленных республиканским УФСМ данных.
Иногда косметологические процедуры заканчиваются трагедией, даже если их проводили в сертифицированных клиниках. Life.ru рассказывал об одном из таких случаев, который произошёл в середине января в столице. Москвичка посетила клинику для омолаживающей процедуры, в процессе которой у неё началась резкая аллергическая реакция на введённый препарат — кожа покрылась сыпью, затем последовал приступ эпилепсии, закончившийся летальным исходом. Life.ru выяснил, что женщине ставили уколы липолитиков в живот.