В Абакане женщины отправились на больничную койку после инъекций от косметолога-самоучки

В Абакане местная жительница, не имеющая медицинского образования, проводила косметологические процедуры для женщин. Две её пациентки после внутримышечных инъекций неизвестным веществом оказались в больнице. Сейчас подозреваемая задержана, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

«Следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлёкшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека)», — говорится в публикации.

Следствие установило, что подозреваемая, не будучи врачом-косметологом, а также не имея высшего медицинского образования, арендовала помещение на улице Авиаторов в Абакане и нелегально проводила платные косметологические процедуры. В частности, в октябре 2024 года она поставила внутримышечные инъекции двум женщинам, использовав препарат неизвестного происхождения. Одной пациентке был сделан укол в область губ, второй — в скулы. Вскоре у них обеих возник абсцесс в местах введения средства. Несколько дней спустя женщин положили в больницу, им потребовался долгий курс лечения.