30 августа, 12:45

«Нельзя убрать у косметолога»: Врач развеял мифы о «кортизоловом лице»

Врач: Кортизоловое лицо требует медицинского лечения, а не косметологии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goodluz

Термин «кортизоловое лицо» описывает лунообразную форму лица, которая является характерным симптомом гиперкортицизма — избыточной выработки гормона кортизола. Об этом Life.ru заявил врач-биохирмик, специалист превентивной и антивозрастной медицины Роман Вельган.

Кортизол — «гормон стресса», вырабатываемый надпочечниками. Если его слишком много (при болезни Кушинга, опухолях или длительном приёме гормональных препаратов), а также при длительном стрессе, то происходит перераспределение жира. «Кортизоловое лицо» — не косметический дефект, а возможный признак серьёзного эндокринного нарушения. Убирать его напрямую бессмысленно: нужно лечить причину. После нормализации уровня кортизола внешность постепенно восстанавливается.

Роман Вельган

Врач-биохимик, доктор превентивной и антивозрастной медицины

Вельган отметил, что при гиперкортицизме происходит характерное перераспределение жировой ткани: лицо становится круглым и отёчным, жир накапливается в области шеи и верхней части туловища при относительно худых конечностях.

Врач пояснил, что «убирать» нужно не само лицо, а причину избытка кортизола. После успешного лечения гормональных нарушений лицо постепенно возвращается к обычному виду. Специалист опроверг распространённые мифы о том, что «кортизоловое лицо» можно устранить косметологическими методами или обычным похудением, подчеркнув, что это симптом серьёзного эндокринного нарушения.

Вельган рекомендовал пройти обследование у эндокринолога при наличии нескольких симптомов из чек-листа: лунообразное лицо, необъяснимая прибавка веса, повышенное давление, тонкая кожа с образованием синяков, багровые стрии на теле, а также нарушения сна и настроения. Для диагностики необходимо сдать анализы на кортизол и пройти обследование надпочечников и гипофиза.

Очень часто люди, чувствующие стресс на регулярной основе, испытывают проблемы с дыханием. В беседе с Life.ru клинический психолог и нейропсихолог Ирина Коржаева рассказала о нескольких терапевтических упражнениях, которые помогут насытить кровь кислородом и успокоиться.

