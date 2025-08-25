Как ярость вредит вашему здоровью: Психолог раскрыла неожиданные последствия гнева

Все процессы, запускаемые гневом, направлены на защиту или нападение (бей или беги). Они мобилизуют все системы организма, что очень энергозатратно, долгое пребывание в таком состоянии опасно. Нейропсихолог Ирина Коржаева рассказала Life.ru, как контролировать негативные эмоции.

Гнев и давление: биологическая реакция Когда мы злимся, активируется симпатическая нервная система, выбрасывая гормоны адреналин и норадреналин. Они повышают давление, учащают сердцебиение и усиливают мышечное напряжение. Если гнев не выражать, это может привести к хроническому стрессу, гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Выражать гнев лучше конструктивно — через физическую активность, разговор или творчество, советует эксперт.

Гнев и мышцы: физиологическая реакция При гневе выделяются кортизол и адреналин, вызывающие мышечное напряжение, подготовку к возможной физической активности (например, драке). Длительное напряжение вызывает усталость и боли. Расслабление мышц через дыхание, медитацию или йогу помогает снизить стресс.

Гнев и пищеварение: влияние на ЖКТ Гнев активирует симпатическую нервную систему, замедляя пищеварение — возникают вздутие, спазмы или диарея. Техники релаксации помогают улучшить пищеварение. Гнев и сон: когнитивная перегрузка Гнев мешает восстановлению во сне — вызывает тревогу и трудности с засыпанием. Важно создать спокойную атмосферу и использовать релаксационные техники для улучшения качества сна.

Гнев и общение: эмоциональный интеллект Выражение гнева через агрессию ухудшает отношения. Эмоциональный интеллект помогает управлять гневом конструктивно, развивая саморегуляцию, эмпатию и активное слушание. Это способствует лучшему общению.

Гормональный баланс меняется при частом и продолжительном гневе — он может повлиять на генетику человека, передавая наследство гневливости детям. Это не значит, что ребёнок обязательно будет злым. Проявление наследия происходит через реакции в похожих ситуациях по ощущениям — так проявляется генетическая психосоматика.

С гневом можно справляться так: дышать в любой ситуации с помощью техник саморегуляции, остановиться и подумать, что именно злит, это случайность или последняя капля. Если высказать или решить ситуацию нельзя — остаётся терпеть. В таком случае важно выплеснуть агрессию через спорт (бокс, плавание, бег, теннис) в сочетании с медитацией — так эффект сильнее. Ирина Коржаева Нейропсихолог