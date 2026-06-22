«Приём Кристеллера: запрещён, но не забыт»: Акушер предложил видеонаблюдение в родзалах вместо разовых проверок

Приоритетом для врачей-акушеров остаётся сохранение здоровья женщины в процессе родов. Именно с этой позиции кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе в разговоре с Life.ru поддержал предложение депутата Госдумы навести порядок в сфере соблюдения прав рожениц.

Безусловно, наша главная задача — это рождение здорового потомства и сохранение здоровья роженицы. Это доминанта, на которую должна быть направлена вся система здравоохранения и родовспоможения в частности. Борис Лордкипанидзе Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач – акушер-гинеколог

Лордкипанидзе признал, что проблема акушерского насилия существует давно. До сих пор фиксируются случаи применения запрещённого приёма Кристеллера, когда врач надавливает на переднюю брюшную стенку, пытаясь ускорить родовую деятельность. Эксперт подчеркнул, что методика давно выведена из регламентов, однако некоторые специалисты продолжают использовать её по старинке. Это явление требует полного искоренения и жёсткого контроля со стороны органов здравоохранения.

«Сегодня у нас уже есть технические возможности — видеокамеры, видеосъёмка. Мы перешагнули определённую ступень развития технологий. Здесь нужны просто технические нюансы и чёткая регламентация. В данном случае речь идёт о родах, а проверить процесс течения родов можно только во время самих родов, а не постфактум. Никто не фиксирует, применяли врачи приём Кристеллера или нет», — подчеркнул эксперт.

Выходом из ситуации Лордкипанидзе видит видеооборудование, установленное под правильным углом. Только такая запись способна служить объективной доказательной базой при оценке соблюдения медицинских стандартов. Без неё любые споры сводятся к противостоянию слова врача и слова пациента.

Проверки в формате разовых визитов комиссии в роддом специалист счёл бессмысленными. Он пояснил, что в присутствии проверяющих никто из медперсонала не станет применять сомнительные техники. Подобное мероприятие закончится нулевым результатом.

«Я склонен думать, что подобные случаи — это уже не первое моё интервью на эту тему, и можно констатировать, что до сих пор не удалось полностью искоренить это явление. Поэтому инициатива актуальна, но здесь нужна не столько проверка как разовое действие, сколько система наблюдения за процессом, фиксируемая на объективные носители информации — то есть видеосъёмка и другие средства контроля», — подытожил Лордкипанидзе.

Напомним, депутат Госдумы Ксения Горячева обратилась в Минздрав и Росздравнадзор с просьбой проверить информацию о нарушениях прав женщин в родильных домах. Парламентарий настаивает на проведении оценки реальных масштабов проблемы. Речь идёт о жалобах на грубое давление, некорректное обращение со стороны персонала, скудное информирование о состоянии здоровья, а также о медицинских вмешательствах, выполненных без получения добровольного согласия роженицы. Основанием для направления запросов послужили многочисленные сигналы от беременных, уже состоявшихся матерей и представителей врачебного сообщества.