Москву накроют затяжные «огуречные дожди» с кратковременными перерывами

В Москве в ближайшие дни ожидаются затяжные дожди, которые принесут до 67 мм осадков — около 80% месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

Осадки с кратковременными и в основном ночными перерывами сохранятся на протяжении всей недели. Метеорологи связывают такую ситуацию с аномальными ливнями, которые уже затронули Русскую равнину и местами принесли более половины месячной нормы осадков.

Температурный фон останется пониженным и стабильным: ночью в столичном регионе ожидается от +9 до +14 градусов, днём — от +18 до +23. Синоптики также используют термин «огуречные дожди» для описания затяжных прохладных осадков в середине лета, совпадающих с периодом активного роста огурцов.

Ранее в Москве и Московской области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых гроз и усиления ветра. Оно будет действовать до вечера текущего дня. В течение суток в столичном регионе прогнозируются дожди, а местами — грозовая активность. При ухудшении погоды порывы ветра могут достигать 15 м/с.