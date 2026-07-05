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5 июля, 07:08

В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень опасности из-за грозы и ветра

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве и Московской области введён жёлтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы и усиления ветра. Предупреждение будет действовать до вечера. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

В течение дня в столичном регионе прогнозируются дожди и местами грозы. Во время непогоды возможны порывы ветра до 15 м/с. В Москве жёлтый уровень действует до 18:00 по московскому времени, в Подмосковье — до 21:00.

Синоптики отмечают, что днём температура воздуха в столице поднимется до 20–22 градусов. В области ожидается от 18 до 23 градусов тепла. Ветер будет западного направления со скоростью 5–10 м/с.

В четырёх регионах России объявлена аномальная жара на выходные
В четырёх регионах России объявлена аномальная жара на выходные

Ранее в Краснодарском крае предупредили о резком ухудшении погодных условий в воскресенье. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, гроз, града и шквалистого ветра. На большей части территории края сохранится переменная облачность.

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Милена Скрипальщикова
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