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Регион
3 июля, 16:01

В четырёх регионах России объявлена аномальная жара на выходные

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аномальная жара прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие выходные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова синоптика из Гидрометцентра России.

По его данным, с 4 по 5 июля в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края ожидается сильная жара с температурой до +35 градусов. В Тыве столбики термометров могут подняться до +35 градусов и выше. Аналогичные показатели прогнозируются и в Хакасии в субботу.

В Воронежской области температура воздуха может достигать около +35 градусов. По словам специалиста, такие значения будут выше климатической нормы для этого периода.

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Ранее Life.ru сообщал, что 2 июля в Москве стало самым жарким днём с начала лета в столице. К 15:00 на опорной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся ровно до +30 градусов, а уже через десять минут термометр показал +30,2.

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Полина Никифорова
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