Москва пережила самый жаркий день лета с температурой до +30,2 градуса

Второй день июля стал самым жарким с начала лета в столице. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К 15:00 на опорной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся ровно до +30 градусов, а уже через десять минут термометр показал +30,2.

По словам метеоролога, это лишь второй случай за всё лето с 30-градусным значением. Первый был зафиксирован 10 июня, когда температура достигла ровно +30. Очевидно, что по итогам дня показатель максимального термометра окажется выше, а значит текущий день уже стал самым жарким в этом сезоне.

Тишковец подчеркнул, что жара продолжает нарастать. В ближайшие дни в столичном регионе сохранится аномально тёплая погода. Жителям рекомендуется соблюдать питьевой режим и избегать длительного пребывания на солнце.

Эксперты рассказали Life.ru, как наладить сон в зной. Для комфортного отдыха важны материалы: синтетика создаёт парниковый эффект, поэтому постельное бельё должно быть из 100-процентного хлопка. Если духота сохраняется, стоит проверить обивку матраса или чехол — их тоже лучше заменить на дышащие, либо использовать хлопковый топпер, создающий воздушную прослойку. Оптимальная температура в спальне — около 21 градуса.