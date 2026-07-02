Что есть и пить в пекло: Терапевт раскрыла правила выживания без кондиционера

Экстремальная жара без кондиционера — настоящее испытание. Врач-терапевт Кристина Радина в беседе с Life.ru объяснила, как пережить высокие температуры без тяжёлых последствий для здоровья.

В условиях высокой температуры тело теряет много жидкости, поэтому важно пить именно чистую воду, а не чай или газировку, а также полностью исключить алкоголь и кофеин, которые только усиливают обезвоживание. Кристина Радина Врач-терапев

Однако одного питья недостаточно — стоит продумать и своё поведение в течение дня. Самые опасные часы для прогулок — с 11 до 16. Если выходить всё же приходится, обязательно надевайте головной убор и одежду из натуральных тканей — хлопка или льна. Синтетика мешает нормальному теплообмену.

В квартире без кондиционера помогут вентилятор, регулярное проветривание и плотные шторы на окнах. Хорошо работает и прохладный душ несколько раз в день.

В жару лучше отказаться от жирной, острой и тяжёлой пищи — она создаёт лишнюю нагрузку на организм. Отдайте предпочтение овощам, фруктам, лёгким супам и кисломолочным продуктам.

«Если целый день находиться в закрытой квартире или ехать в переполненном автобусе или метро, где мало кислорода, возникает риск головной боли давящего характера, скачков артериального давления, слабости, сонливости и раздражительности. В более тяжёлых случаях может появиться тахикардия, резкое ухудшение общего состояния и даже потеря сознания», — предупредила врач.

При первых тревожных сигналах постарайтесь охладиться, выпить воды и обеспечить приток свежего воздуха.

Тем временем в Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. Для столицы критерий «сильной жары» в летние месяцы установлен на отметке 30 градусов — в ближайшие дни он будет превышен.