Жара в Москве: Какая температура должна быть на рабочем месте и когда просить сократить день

Конечно, сидеть в офисе летом — это то ещё удовольствие. В тёплую солнечную погоду так и хочется прогуляться на свежем воздухе, выпить чашечку кофе и вообще не думать о рабочих делах. Хотя иногда бывают такие современно оборудованные офисы, где и кондиционеры работают, и машина с мороженым есть, и возможность поговорить с начальством по душам, чтобы отпроситься в жару остаться дома и работать удалённо. А если из-за коллектива вечером вам даже уходить домой грустно, то вы счастливчик! Потому что это большая редкость.

А теперь представьте старый, плохо обустроенный, душный офис без нормальной вентиляции и с отсутствием кондиционеров. На улице жара, в окна шпарит так, что даже в помещении становится дурно. Как быть в таком случае и можно ли попроситься домой, сославшись на невыносимую жару? Да, российские нормы действительно регулируют микроклимат на рабочих местах, где температурные лимиты зависят от времени года и тяжести выполняемых сотрудником задач. Life.ru рассказывает, какую статью СанПиН вы должны знать, чтобы защитить свои права в жару, и когда можно попросить руководство внести коррективы в рабочий распорядок из-за очень жаркой погоды.

Какая температура считается нормальной на рабочем месте?

Норма температуры на рабочем месте: что считается нормой для офиса и когда можно сократить рабочий день? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Нормы температуры установлены СанПиН 1.2.3685-21. В них учитываются два главных фактора: период года, тёплый или холодный, и категория работы по энергозатратам. Чем тяжелее физическая работа, тем ниже должна быть допустимая температура, потому что организм и так сильнее нагревается от нагрузки.

Для офисных сотрудников чаще всего применимы категории IА и IБ. Категория IА включает работу с минимальными энергозатратами — например, труд в сфере управления. Категория IБ — это работа сидя, стоя или с ходьбой, если она сопровождается небольшим физическим напряжением. Для вашего удобства Life.ru составил таблицу с нормами для каждой категории труда. Не забудьте сделать скриншот, чтобы не потерять важную информацию.

Итак, в тёплый период для категорий IА и IБ верхний допустимый диапазон температуры воздуха по СанПиН доходит до 28 °C. Для более тяжёлых работ предел ниже — например, для категории IIА до 27 °C, для категории III до 26 °C по диапазону выше оптимальных величин. Теперь давайте разберёмся в том, как определить вашу категорию работы?

Как понять свою категорию работы: офис, склад, производство

Как понять категорию своей работы и почему от неё зависит допустимая температура? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

СанПиН делят работы по энергозатратам, это необходимо для защиты человека: сотруднику склада, курьеру внутри помещения или рабочему у станка жару переносить тяжелее, чем человеку, который весь день сидит за компьютером. Для вашего удобства выше Life.ru составил таблицу по категориям работы.

Когда рабочий день рекомендуют сокращать из-за жары?

Когда жара на работе становится нарушением условий труда? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

При наличии кондиционера Роспотребнадзор рекомендует поддерживать температуру в помещении на уровне 24–25 °C. Несмотря на то что в действующих нормах нет прямого автоматического правила, по которому работодатель обязан каждый раз сокращать рабочий день именно по этой таблице, эти цифры можно использовать как сильный аргумент в обращении к руководителю. Потому что они исходят от Роспотребнадзора и связаны с профилактикой перегрева. Но что именно обязан сделать руководитель, если в помещении душно или жарко?

При какой температуре в помещении рекомендуют сокращать рабочий день в жару? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Работодатель должен обеспечить безопасные условия труда, соответствие каждого рабочего места требованиям охраны труда и контроль за состоянием условий труда. Это прямо следует из статьи 214 ТК РФ. На практике это может означать не только сокращение дня, а также обязанность: установить или отремонтировать кондиционер;

обеспечить вентиляцию;

пересадить сотрудников в более прохладное помещение;

перенести часть работы на утро или вечер;

дать дополнительные перерывы;

организовать питьевой режим;

временно перевести на дистанционную работу, если это возможно;

оформить простой, если работать безопасно нельзя.

Если работа временно невозможна — оформляется простой, его оплата зависит от причины. По статье 157 ТК РФ простой по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника, а простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника, — не менее двух третей тарифной ставки или оклада пропорционально времени простоя.

Работа на улице: когда жара становится опасной

Что делать, если рабочее место не соответствует температурным нормам? Фото © Shutterstock / FOTODOM / chalermphon_tiam

Для тех, кто работает на улице, риски выше. Роспотребнадзор указывает, что при температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше непрерывная работа должна длиться 15–20 минут, после чего нужен отдых не менее 10–12 минут в охлаждаемом помещении.

Суммарная продолжительность тепловой нагрузки за смену не должна превышать 4–5 часов для работников в специальной одежде, защищающей от теплового излучения, и 1,5–2 часа для работников без такой спецодежды. Работа на открытом воздухе при температуре выше 32,5 °C относится к опасной. А о том, какие симптомы сопровождают тепловой удар, читайте в отдельном материале Life.ru.

Что делать работнику: пошаговая инструкция

Как защитить свои права, если на рабочем месте слишком жарко? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Если на рабочем месте жарко, не начинайте с конфликта. Начните с фиксации и спокойного письменного обращения. Life.ru составил пошаговую инструкцию для сотрудников, столкнувшихся с подобной проблемой. Итак, необходимо: Шаг 1. Зафиксируйте температуру. Сделайте фото термометра, отметьте дату, время и место. Будет лучше, если замер подтвердят коллеги. Ещё лучше — попросить работодателя организовать официальный замер условий труда.

Сделайте фото термометра, отметьте дату, время и место. Будет лучше, если замер подтвердят коллеги. Ещё лучше — попросить работодателя организовать официальный замер условий труда. Шаг 2. Напишите обращение руководителю. В заявлении укажите, что температура на рабочем месте превышает комфортные или допустимые значения, а самочувствие сотрудников ухудшается. Попросите принять меры: включить или установить кондиционер, обеспечить вентиляцию, дать дополнительные перерывы, изменить график, перевести в другое помещение или рассмотреть сокращение рабочего дня.

В заявлении укажите, что температура на рабочем месте превышает комфортные или допустимые значения, а самочувствие сотрудников ухудшается. Попросите принять меры: включить или установить кондиционер, обеспечить вентиляцию, дать дополнительные перерывы, изменить график, перевести в другое помещение или рассмотреть сокращение рабочего дня. Шаг 3. Ссылайтесь на нормы. Укажите, что в СанПиН 1.2.3685-21 установлены допустимые параметры микроклимата, а статья 214 ТК РФ возлагает на работодателя обязанность обеспечивать безопасные условия труда.

Укажите, что в СанПиН 1.2.3685-21 установлены допустимые параметры микроклимата, а статья 214 ТК РФ возлагает на работодателя обязанность обеспечивать безопасные условия труда. Шаг 4. Не соглашайтесь на «за свой счёт», если проблема не ваша. Если работать невозможно из-за условий на рабочем месте, это не должно автоматически превращаться в отпуск без сохранения зарплаты. Вопрос может решаться через изменение режима, дистанционную работу, перерывы или простой.

Если работодатель игнорирует проблему, можно обратиться: в Роспотребнадзор — он контролирует соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов, включая температуру воздуха;

— он контролирует соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов, включая температуру воздуха; в Государственную инспекцию труда / Роструд — если нарушаются трудовые права и требования охраны труда.

Онлайн-инспекция Роструда прямо разъясняет, что работодатель обязан обеспечить нормальные условия труда, в том числе температурный режим, а при несоблюдении условий работник вправе обратиться в Роспотребнадзор или в территориальный орган Роструда.

Берегите здоровье и не дайте себя обмануть! Кстати, о каких ещё законах, связанных с жарой или работой, вы бы хотели почитать? Напишите в комментариях. А ранее Life.ru рассказывал, какие устройства чаще всего становятся причиной пожаров летом.