Как соцсети изменили сознание взрослых и подростков: Культ успеха, стандарты красоты и чем это опасно

30 июня отмечается День социальных сетей. Вам тоже кажется, что раньше это были живые и комфортные местечки, в которых люди делились своими новостями, не заморачивались про ракурс, свет и трендовую обработку, а просто показывали частички своей жизни в моменте и без фальши?

Сейчас соцсети больше похожи на большую виртуальную витрину с бесконечным генератором билбордов и фразами на них по типу «будь в тренде», «это сейчас модно», «докажи, что крутой». Каждый день появляются всё новые псевдостандарты: как люди должны выглядеть, какими должны быть дом, семья, отношения и друзья, когда вы должны купить первую квартиру, сколько путешествовать в год и во сколько лет выйти замуж или жениться. Всё это не просто дарит нам тревожность и мысли о том, как «успеть правильно пожить», но и сильно портит психику. А чем ещё соцсети стали опасными? Life.ru разобрался, как они изменили наше сознание и почему особенно больно ударили по детям и подросткам.

Раньше показывали душу, сегодня — фабрику бессмысленного контента

Что происходит с психикой из-за постоянного сравнения в соцсетях. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Frame Stock Footage

Первые соцсети многим запомнились как место для живого общения: фото из отпуска, переписки с друзьями, школьные альбомы, смешные статусы, поздравления с днём рождения. Никто всерьёз не воспринимал профиль как личный бренд, а фотографию завтрака как показатель высокого качестве жизни.

Сейчас лента работает совсем по-другому. Человек заходит отвлечься на пять минут, а попадает на выставку чужих побед. Кто-то купил квартиру в 18 лет, кто-то похудел на 20 килограммов за полгода, кто-то родил и через месяц выглядит как модель, кто-то открыл бизнес, кто-то улетел на Бали, кто-то в 35 лет зарабатывает несколько миллионов в месяц. Вроде это чужая жизнь, просто посты в соцсетях... Но в голове всё равно противно щёлкает мысль: «А что у меня?» И тут мозг начинает играть против нас же, подкидывая сомнения и шепча, что все вокруг живут ярче, быстрее и успешнее.

У человека может быть нормальная работа, семья, друзья, планы, обычные радости. Но после получаса в соцсетях всё это начинает выглядеть слишком скромно. Будто жизнь надо срочно улучшить, ведь кто-то в уличном интервью сказал, что ваша месячная зарплата — это их ежедневная трата. А в следующем посте подросток хвастается покупкой квартиры от прибыли собственного бизнеса. Всё это сильно бьёт по психике и заставляет чувствовать себя хуже, недостаточным и «не таким». Хотя всё с вами нормально.

Культ успеха заставляет стыдиться обычной жизни

Почему чужой успех в соцсетях заставляет нас чувствовать себя неудачниками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shift Drive

Ещё одна проблема. Раньше человек мог просто работать, расти в профессии, копить деньги, искать себя, ошибаться и пробовать снова. А сегодня такой путь кажется недостаточным. Особенно сильно давит культ «раннего успеха». В ленте социальных сетей полно людей, которые якобы к 20 годам нашли призвание, к 25 стали экспертами, к 30 заработали миллионы и теперь учат других жить. А иногда даже школьники показывают свои прибыли с шестью и более нулями, которые заработали на первом бизнесе. На этом фоне обычный путь с учёбой, работой, сомнениями, усталостью и постепенным ростом выглядит проигрышем и отставанием. Ведь если они могут, почему не могу я? Так и разрушаются самооценка и психика.

Психологи бьют тревогу и говорят, что так человеку начинают внушать, что отдых без пользы — это лень, спокойная работа — отсутствие амбиций, небольшой доход — личная ошибка, а желание просто пожить без гонки — слабость. Даже забота о себе стала соревнованием. Надо просыпаться и засыпать только определённым образом, правильно питаться, полезно отдыхать и ещё обязательно красиво об этом рассказывать. Так соцсети постепенно приучили людей смотреть на свою жизнь глазами чужой аудитории. Но справедливо ли потратить свои лучшие годы на гонку, в которой заведомо нет победителей?

Стандарты красоты были всегда, но современные — это уже перебор

Как фильтры меняют представление о красоте: Как соцсети заставляют людей стыдиться своего лица и тела. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mariia Boiko

Отдельный удар соцсети нанесли по девушкам, девочкам, женщинам, точнее, по их отношению к своей внешности. Фильтры, ретушь, пластика, косметология, удачные позы и правильный свет создали новый визуальный стандарт — «идеальная женщина выглядит так». И понеслось. В ленте почти всегда мелькают похожие лица с гладкой кожей без пор, маленьким носом, пухлыми губами, выраженными скулами, большими глазами, подтянутым овалом... Никого не напоминает по описанию?

Тела тоже подгоняются под тренды. Не дай бог у вас есть животик, не осиная талия, ноги короче полутора метров, ягодицы, не похожие на эмодзи персика, и кожа не как у пластиковой куклы, без складок. Эта игра изначально нечестная, потому что идеальных тел в реальности не бывает. Но психика всё равно воспринимает каждое «несоответствие стандарту» как личное поражение.

Почему подростки — самая уязвимая группа

Соцсети и подростки: чем опасна зависимость от ленты:? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

По данным UNICEF, визуальные платформы могут усиливать недовольство телом у подростков. Ребёнок или подросток ещё только привыкает к своему лицу и телу, которое меняется чуть ли не каждый день, а ему уже показывают «правильную» версию внешности, которой он вряд ли соответствует из-за возрастных особенностей. Девочки начинают раньше ненавидеть свои «круглые» бёдра, «толстый» живот, «большой» нос и неидеальную кожу. Мальчики всё чаще переживают из-за низкого роста, отсутствия мышц, не тех черт лица и волос в самых разных местах или их отсутствия.

К тому же подростковая психика очень чувствительна к оценке. Лайки и комментарии становятся мерой привлекательности. Один неудачный снимок, чужая шутка или сравнение с блогером способны надолго испортить отношение к себе. Опасность усиливают и алгоритмы. Ребёнок задержался на ролике про похудение, и лента быстро подсовывает ещё десятки похожих видео. Ещё в 2024 году ВОЗ сообщала о росте проблемного использования соцсетей среди подростков в Европе.

Нормальные человеческие черты превращаются в «недостатки». Морщины надо заколоть ботоксом, нос исправить, губы увеличить, вес снизить, грудь увеличить, ягодицы накачать, прыщи замазать, живот втянуть и так далее. Список огромен, и перечислять все стандарты можно до бесконечности. Так и рождается ненависть к себе, а потом и дисморфия — психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен несуществующим или незначительным дефектом своей внешности. Человек смотрит в зеркало и видит список претензий.

Итог: Обычной жизнью живут только неудачники

Почему в ленте обесценивают спокойную и обычную жизнь? Как соцсети навязали культ успеха и богатой жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Главный вред соцсетей не только в зависти и сравнении. Они изменили само представление о норме. Обычная жизнь стала выглядеть подозрительно бедной и скучной. Работать на обычной работе 5/2 и получать среднюю зарплату по рынку отстойно. Надо ещё на первом курсе университета открыть свой бизнес, купить квартиру в 20, до 25 лет обязательно завести семью, а если не успели, то вы безнадёжны. Подростки в ленте зарабатывают больше, чем ваш гендиректор. Мамочки, которые родили месяц назад, светятся от счастья и выглядят как модели, без единой складки на теле. Молодые парни ездят на премиальном авто с часами на руке дороже, чем ваша квартира.

Из-за этого многие живут с ощущением, что всё время не дотягивают. Недостаточно красивы, успешны, продуктивны, интересны, богаты и умны. Так соцсети становятся причиной массовой истерии вокруг внешности и достижений. Она съедает человека изнутри, он стыдится своей обычности и находится в страхе быть недостаточным. Люди готовы идти на операции, принимать тяжёлые препараты без назначения врача, устраиваться на несколько работ и изнурять тело до отказа.

Соцсети дали людям много возможностей. Но вместе с ними принесли новую зависимость от сравнения, оценки и внешнего одобрения. Поэтому в День социальных сетей стоит спросить себя честно: «Я пользуюсь лентой или лента уже пользуется мной?» Пока соцсети учат нас сравнивать себя с другими, поколение Z пытается вырваться из этой гонки и жить по своим правилам. Почему зумеры уже обогнали старших — читайте в материале Life.ru.