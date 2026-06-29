«55 килограммов — уже жирненькая»: За что в Сети отменяют основателя Revyline

Одна цифра — 55 килограммов — превратила основателя Revyline Максима Обушенкова в героя массовой «отмены». В соцсетях вновь разошёлся ролик, в котором предпринимателя спросили, какая девушка не вызвала бы у него интереса.

«Жирненькая», — ответил Обушенков. На уточняющий вопрос, с какого веса начинается эта категория, он назвал границу: «55 плюс килограммов». Среди других отталкивающих его особенностей бизнесмен упомянул кривые зубы и неопрятную причёску.

Само видео было опубликовано ещё 17 декабря 2025 года в рамках серии «дерзких вопросов» с блогером Алексеем Купиным. Однако настоящее возмущение началось спустя полгода, когда фрагмент подхватили крупные авторы. Из не самой заметной беседы ролик превратился в вирусный кейс о сексизме, бодишейминге и о том, как одна фраза владельца бизнеса способна ударить по всей компании.

Критика набирает тысячи лайков

Пользователи отправились в аккаунты Обушенкова и Revyline. Под публикациями компании появились вопросы о том, могут ли женщины весом более 55 килограммов покупать её продукцию, работать в ней и участвовать в рекламе.

«Руководство вашей компании абсолютно неэтично себя ведёт», «Больше никогда не буду покупать вашу продукцию», «Женщина, покупающая ваш продукт, не должна превышать 55 килограммов?» — пишут пользователи.

Только четыре критических комментария под видео с Обушенковым суммарно собрали 16 572 лайка. Самый популярный из них получил более шести тысяч отметок. Ответы Обушенкова в тех же ветках набрали 13 и 10 лайков. Получается, в отдельных случаях возмущение аудитории получило примерно в 250–600 раз больше поддержки, чем позиция предпринимателя.

При этом Обушенков не стал сразу извиняться. Одной из подписчиц он ответил, что «у каждого своё мнение» и всё происходило «в рамках приличия». Другой заявил, что она сделала «поспешный неверный вывод». Позднее бизнесмен вынес конфликт в сторис и предложил аудитории проголосовать, есть ли в видео что-то страшное и должен ли он извиняться.

Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ freshmax13

Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ freshmax13

Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ freshmax13

Для многих пользователей это стало второй частью скандала. Их возмутило уже не только первоначальное высказывание, но и попытка представить вопрос об унижении женщин как обычный спор вкусов.

Александр Ковен разобрал слова Обушенкова по пунктам

Одну из самых заметных реакций записал блогер Александр Ковен. На момент проверки его видео набрало более 210 тысяч лайков и 5,7 тысячи комментариев — то есть обсуждение ответа на слова Обушенкова оказалось масштабнее многих собственных публикаций основателя Revyline.

Первым аргументом Ковена стала бессмысленность самой цифры. Вес ничего не говорит о полноте человека без роста, возраста, телосложения и соотношения жировой и мышечной ткани. Две женщины могут весить одинаково, но выглядеть совершенно по-разному.

Блогер также привёл в пример Японию, напомнив, что даже в стране, население которой традиционно считают стройным, масса тела женщин часто превышает установленную Обушенковым границу. Таким образом Ковен довёл его логику до абсурда: при планке в 55 килограммов «жирненькими» придётся объявить огромную часть совершенно стройных женщин.

Реакция Александра Ковена набрала более 210 тысяч лайков и 5,7 тысячи комментариев; в ней он разбирает критерии веса и внешности. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexander_koven

Отдельно Ковен разобрал претензию к «кривым зубам». В ролике появились фотографии Киры Найтли, Дакоты Джонсон, Майли Сайрус и Кирстен Данст — знаменитостей, чьи улыбки не соответствуют условному шаблону с идеально ровными винирами, но давно стали частью их узнаваемой внешности.

Этот аргумент особенно болезненно ударил по позиции Обушенкова. Он не просто мужчина, публично оценивающий женщин, а врач-стоматолог и основатель бренда средств для ухода за полостью рта. Поэтому зрители восприняли слова о «кривых зубах» не как случайную реплику, а как навешивание ярлыков человеком, который зарабатывает в индустрии здоровья и красоты.

«Девушки тяжелее 55 кг, мы в безопасности»

Маркетолог и блогер Юлия, ведущая аккаунт juliayou.you, выбрала другой подход — иронию. После фрагмента с Обушенковым она обратилась к подписчицам весом более 55 килограммов, заявив, что теперь они могут считать себя «под надёжной защитой».

Шутка быстро обнажила главную слабость рассуждений предпринимателя: он говорил о миллионах совершенно разных женщин так, будто одной цифры на весах достаточно, чтобы определить их внешность и привлекательность.

Подобные реакции стали вирусными именно потому, что блогеры не просто возмущались формулировкой. Они показывали её нелогичность: 55 килограммов могут означать и нормальную массу, и её дефицит; неровные зубы не лишают человека привлекательности; личные предпочтения не дают права публично распределять огромную группу людей по унизительным категориям.

К обсуждению присоединился и Андрей Неблогер. В сатирической реакции он намеренно довёл арифметику Обушенкова до гротеска, показав, насколько странно пытаться оценивать женское тело по общему весу без учёта роста, груди, бёдер, мышц и индивидуального строения. Похожую гиперболу использовала блогер Тамара Ткачёва.

В результате критика разделилась сразу на три линии. Одни авторы доказывали медицинскую несостоятельность цифры в 55 килограммов. Другие говорили о сексизме и сведении женщины к набору внешних параметров. Третьи оценивали ситуацию как маркетинговое саморазрушение: владелец бренда собственными словами оттолкнул часть потенциальных покупательниц.

Что на самом деле означают 55 килограммов

С медицинской точки зрения установить универсальную границу «полноты» по одному весу невозможно. Даже базовый индекс массы тела рассчитывается с обязательным учётом роста: массу в килограммах делят на квадрат роста в метрах.

По классификации Всемирной организации здравоохранения, для взрослых нормальным считается ИМТ от 18,5 до 24,9. И вот как выглядят 55 килограммов при разном росте.

При росте 155 сантиметров ИМТ составляет 22,9 — середина нормального диапазона.

При 165 сантиметрах — 20,2, также норма.

При 170 сантиметрах — 19,0, то есть показатель уже приближается к нижней границе.

А при росте 175 сантиметров ИМТ составляет около 18,0 — это ниже установленного ВОЗ порога и соответствует дефициту массы тела.

Иными словами, высокая женщина весом 55 килограммов может быть не «жирненькой», а, наоборот, слишком худой.

Более того, современные специалисты предостерегают от оценки здоровья даже по одному ИМТ. Международная комиссия, опубликовавшая рекомендации в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, указала, что индекс не показывает распределение жировой ткани, объём мышц и состояние конкретного человека. Для диагностики необходимы дополнительные измерения и объективные признаки нарушений здоровья.

Если даже ИМТ нельзя считать полноценным диагнозом, то один вес без роста — тем более не медицинский показатель. Это субъективный стандарт внешности, которому попытались придать вид объективной нормы.

Почему личное мнение превратилось в проблему бренда

Обушенков может иметь любые личные предпочтения. Однако в момент, когда основатель и публичное лицо компании озвучивает их перед многотысячной аудиторией, они перестают существовать отдельно от бизнеса.

Особенно опасно это для бренда, работающего в категории ухода за собой. Покупательницы оценивают не только качество щётки или ирригатора, но и отношение компании к людям, которым она продаёт свои товары. Фраза владельца начинает восприниматься как отражение ценностей всего бизнеса, даже если официально компания таких взглядов не декларировала.

В антикризисных коммуникациях ситуацию обычно ухудшает не сама ошибка, а отказ признать, почему она задела аудиторию. Ответы в духе «у каждого своё мнение», спор с подписчицами и голосование о необходимости извинений создают впечатление, что автор не видит проблемы и пытается переложить решение на публику.

Данных о реальном снижении продаж Revyline пока нет, поэтому утверждать, что интернет-бойкот уже ударил по выручке, нельзя. Но цифровой репутационный ущерб вполне измерим: более 210 тысяч лайков под одной реакцией блогера, свыше 5,7 тысячи комментариев и десятки тысяч отметок под критикой в аккаунтах компании.

Теперь название Revyline всё чаще звучит не в разговоре об ирригаторах и зубных щётках, а рядом со словами «55 килограммов», «сексизм» и «бодишейминг». И погасить такой пожар опросом в сторис будет гораздо сложнее, чем его разжечь одной неосторожной фразой.