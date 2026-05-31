Жёсткие диеты, недосып и диван: Эндокринолог назвал привычки, которые ломают гормональный фон

Уровень некоторых гормонов во многом зависит не только от возраста, наследственности или заболеваний, но и от повседневных привычек человека. Об этом Life.ru рассказал врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Артур Печерица.

Образ жизни напрямую влияет на работу эндокринной системы, а некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки способны постепенно нарушать выработку гормонов и ухудшать общее самочувствие. Одной из самых частых причин гормональных нарушений считается хронический недосып. Артур Печерица Врач-эндокринолог «СМ-Клиника»

По словам эксперта, во время сна регулируется выработка целого ряда гормонов, включая мелатонин, кортизол, гормон роста, лептин и грелин. При регулярном недостатке сна организм начинает работать в состоянии постоянного стресса: повышается уровень кортизола, усиливается чувство голода, происходит постепенный набор массы тела, ухудшается чувствительность к инсулину.

«Именно поэтому хроническое недосыпание часто связано не только с усталостью, но и с набором веса, повышенной тревожностью и нарушением обмена веществ», — отмечает специалист.

Ещё одной распространённой проблемой является постоянный стресс. При длительном эмоциональном напряжении организм вырабатывает большое количество кортизола и адреналина. В краткосрочной перспективе это помогает адаптироваться к нагрузке, однако хронически высокий уровень стрессовых гормонов постепенно начинает негативно влиять на обмен веществ, аппетит, качество сна и работу репродуктивной системы.

Серьёзное влияние на гормональный фон оказывает и несбалансированное питание. Жёсткие диеты, выраженный дефицит калорий, пропуски приёмов пищи и недостаток белка могут нарушать выработку половых гормонов, гормонов щитовидной железы. Особенно опасны постоянные резкие ограничения в питании. Организм воспринимает это как стрессовую ситуацию и начинает «экономить» ресурсы, замедляя обмен веществ.

Кроме того, избыточное употребление сахара и ультрапереработанных продуктов также негативно влияет на эндокринную систему. Набор веса и регулярные скачки глюкозы постепенно приводят к инсулинорезистентности. Это повышает риск развития сахарного диабета второго типа.

Нарушать гормональный баланс, по словам врача, может и малоподвижный образ жизни. Физическая активность влияет на чувствительность тканей к инсулину, уровень стрессовых гормонов и обмен веществ в целом. При недостатке движения ухудшается работа метаболических процессов и повышается риск ожирения.

При этом чрезмерные физические нагрузки тоже могут стать проблемой. Изнурительные тренировки без достаточного восстановления способны приводить к повышению уровня кортизола, нарушениям менструального цикла у женщин, снижению тестостерона у мужчин, ухудшению сна и хронической усталости.

«Отмечу влияние алкоголя и курения. Алкоголь нарушает работу печени, которая участвует в обмене гормонов, а также влияет на уровень сахара крови и качество сна. Курение негативно воздействует на сосуды и может ухудшать работу щитовидной железы и репродуктивной системы», — заключил собеседник Life.ru.

