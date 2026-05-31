Новая норма: Врач рассказал, почему молодые россияне всё чаще болеют диабетом и гепатозом

Молодые россияне всё чаще сталкиваются с диабетом второго типа, жировым гепатозом, гипертонией и ожирением из-за сидячего образа жизни. Офис, доставка еды, бесконечные часы за ноутбуком и телефоном, минимум движения и постоянная усталость постепенно ломают обмен веществ, рассказал Life.ru кандидат медицинских наук, хирург-колопроктолог, основатель многопрофильного медицинского центра «КДС Клиник» Самвел Багдасарян.

По словам эксперта, главная проблема современного ритма жизни — сочетание малоподвижности и ультра-обработанных продуктов. Это промышленная еда с большим количеством сахара, соли, насыщенных жиров, усилителей вкуса и других добавок. На фоне недостатка движения организм постепенно теряет чувствительность к инсулину, сосуды становятся менее эластичными, а вокруг внутренних органов начинает накапливаться опасный висцеральный жир.

В долгосрочной перспективе всё это приводит к хроническому воспалению, которое считается одним из главных факторов преждевременного старения и развития серьёзных заболеваний. Среди самых распространённых последствий сидячего образа жизни и несбалансированного питания — ожирение, гипертония, сахарный диабет второго типа, атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания. Всё чаще диагностируется неалкогольный жировой гепатоз. Но есть и менее очевидные последствия: хронические боли в спине и шее, синдром апноэ, тревожность, проблемы со сном и эмоциональное выгорание.

Если раньше подобные диагнозы чаще встречались после 45–50 лет, то сегодня с метаболическими нарушениями сталкиваются люди 25–35 лет. Причина — образ жизни, к которому многие привыкают буквально с подросткового возраста: гаджеты, сидячая работа, постоянный стресс, недосып и круглосуточный доступ к калорийной еде. Организм долго компенсирует нагрузку, но со временем ресурсы истощаются, и появляются первые тревожные симптомы. Самвел Багдасарян Кандидат медицинских наук, хирург-колопроктолог, основатель многопрофильного медицинского центра «КДС Клиник»

Постоянная усталость, сонливость после еды, скачки давления, одышка при небольшой нагрузке, храп, снижение концентрации, эпизоды тахикардии и увеличение талии даже при нормальном весе, всё это может говорить о начале серьёзных метаболических нарушений. Проблема в том, что большинство воспринимает такие симптомы как обычное переутомление и не обращается к врачу.

Регулярные тренировки снижают риски для здоровья, однако даже занятия спортом 2–3 раза в неделю не способны полностью компенсировать вред от многочасового сидения без движения. Если человек проводит большую часть дня за столом, организму всё равно не хватает активности, необходимой для нормальной работы сосудов, обмена веществ и нервной системы.

Малоподвижность напрямую влияет и на общее самочувствие. Замедляется обмен веществ, мозг получает меньше кислорода, ухудшаются когнитивные функции, снижается стрессоустойчивость и страдает качество сна. В итоге формируется замкнутый круг: человеку не хватает сил на активность именно потому, что активности в его жизни слишком мало.

«Советую не сидеть долго в одной позе, делать короткие разминки каждый час и больше ходить пешком. Минимальная цель — проходить более 5 тысяч шагов в день и регулярно заниматься спортом 2–3 раза в неделю. Не менее важны полноценный сон, достаточное количество белка и клетчатки в рационе, а также сокращение ультра-обработанной пищи», — отмечает специалист.

На фоне хронической усталости и стресса всё больше людей начали внимательнее относиться к своему здоровью. За последние годы заметно вырос интерес к профилактической диагностике и check-up программам, особенно среди офисных сотрудников 30–45 лет. Люди чаще хотят заранее понимать, в каком состоянии находится организм, и выявлять возможные нарушения до появления серьёзных симптомов.

«У многих пациентов метаболические проблемы обнаруживаются ещё до того, как начинают проявляться внешне, и именно это часто становится главным стимулом изменить образ жизни», — заключает врач.

Ранее в России расширили объёмы медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом по программе ОМС. В 2025 году число комплексных посещений таких школ достигло 879,2 тысячи — втрое больше, чем в 2023 году. Финансирование выросло более чем в четыре раза и составило 1,5 млрд рублей. На 2026 год предусмотрено 820 тысяч посещений диабетических школ. Также увеличились объёмы диспансерного наблюдения взрослых пациентов с инсулиннезависимым диабетом: в 2025 году оказали около 6,2 млн случаев помощи, а на 2026 год утвердили примерно 8,7 млн случаев на 19,6 млрд рублей.