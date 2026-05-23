Грибы, молочная сыворотка и старая помада: Запахи тела, которые выдают онкологию, диабет и болезни печени

Запах тела в некоторых случаях может указывать на диабет, болезни почек, печени, онкологические и наследственные заболевания. Об этом Life.ru рассказала врач-инфекционист Марият Мухина.

Когда врач проводит осмотр пациента, он обязан учитывать не только цвет кожных покровов, их тургор, эластичность и температуру, но и запахи, которые могут быть косвенным признаком заболеваний, метаболических нарушений или дефектов ухода за кожей. Учитывая остальные симптомы, данные объективного обследования и анализы, врач ставит диагноз. Изменение запаха тела может быть связано с различными биохимическими нарушениями в организме. Некоторые запахи способны указывать на серьёзные заболевания. Марият Мухина Врач-инфекционист

По словам эксперта, запах аммиака, особенно в моче, характерен для заболеваний почек и почечной недостаточности. При этом продукты азотистого обмена (мочевина, креатинин) выделяются через потовые железы.

Запах ацетона или прелых яблок (его ещё называют фруктовым) наблюдается при сахарном диабете из-за дефицита инсулина. Это признак кетоацидоза — образования кетоновых и ацетоновых тел в результате перекисного окисления липидов при недостатке глюкозы.

Запах хлора может свидетельствовать о тяжёлых заболеваниях печени, связанных с нарушением обмена аминокислот и интоксикацией. Уксусный (кислый) запах встречается при эндокринных нарушениях, туберкулёзе или дефиците витамина D из-за сдвига кислотно-щелочного равновесия и накопления органических кислот.

Запах варёного яйца или серы указывает на проблемы с желудком или кишечником и связан с синтезом сероводорода. Запах молочной сыворотки возможен при подагре из-за накопления мочевой кислоты и её солей.

Мускусный запах может появляться на ранних стадиях болезни Паркинсона вследствие изменений в нейроэндокринной системе, а устойчивый дрожжевой аромат — при прогрессировании болезни Альцгеймера из-за метаболических нарушений в мозге.

Запах грибов, плесени или гниющего мяса характерен для запущенных стадий рака. Раковые клетки функционируют в режиме анаэробного гликолиза (без кислорода), и их метаболиты имеют специфический запах. Запах свежей рыбы от слизистых половых органов обычно связан с генитальными инфекциями, в том числе венерическими, и объясняется выделением продуктов жизнедеятельности бактерий.

Ацетоновый или кетонный запах от кожи возникает при кетозе — например, из-за голодания, длительной физической нагрузки или кетодиеты. При распаде жиров образуются кетоновые тела, которые частично выделяются через потовые железы.

Особого внимания заслуживают генетические заболевания с характерным запахом. При триметиламинурии появляется резкий рыбный запах из-за мутации гена FMO3 и нарушения метаболизма триметиламина. Фенилкетонурия даёт мышиный запах вследствие мутации гена PAH и накопления фенилаланина. Тирозинемия сопровождается запахом варёной капусты из-за мутации гена FAH. Изовалериановая ацидемия вызывает запах потных ног из-за нарушения работы митохондриального фермента. При лейцинозе (ферментопатии) моча пахнет кленовым сиропом из-за сдвига в метаболизме аминокислот лейцина, изолейцина и валина.

Также, по словам специалиста, существует понятие «запах старости» (код R54 по МКБ‑10). При развитии инволюционно-дегенеративных изменений после 55 лет в коже повышается концентрация 2-ноненаля — ненасыщенного альдегида с запахом жира и травы (или старой помады со смолянистыми нотками). Это продукт перекисного окисления омега‑7 ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав кожного сала.

«По сути, это маркер возраста: после 55 лет снижается антиоксидантная защита кожи, что ускоряет накопление 2-ноненаля. Усиливают этот запах сахарный диабет, дисбактериоз, воспалительные процессы в ЖКТ, болезни мочеполовой системы, токсическое действие лекарств. Также влияют особенности питания: чеснок, острые приправы (вьетнамская, паназиатская, еврейская кухня) или, напротив, запах ванили и корицы у кулинаров, которые едят много выпечки», — отмечает собеседница Life.ru.

Кроме того, кожа курильщиков пахнет никотином, а кожа алкоголиков — алкоголем, потому что кожа, как и почки, является органом выделения токсинов.

