Сладкая сирень: Учёный из МГУ объяснил, как культурный код россиян отражается на выборе парфюма

Россияне чаще выбирают насыщенные и стойкие ароматы вроде сирени, поскольку парфюмерные предпочтения в стране формируются под влиянием климата и привычных с детства запахов. Об этом Life.ru рассказал химик, создатель бренда Khaikin и главный парфюмер фабрики «Новая Заря» Кирилл Хайкин на встрече в творческой резиденции «Ленинка Арт» в рамках проекта «Визионеры».

Культурный код у каждой страны в плане выбора парфюма, разумеется, есть. И это как раз сочетание определённых нот. То есть у каждой страны есть своя специфика восприятия ароматов и свои любимые ноты — те, которые сопровождают человека с самых ранних лет его жизни. Кирилл Хайкин Химик, создатель бренда Khaikin и главный парфюмер фабрики «Новая Заря»

По словам эксперта, у каждой страны существует собственный культурный код в выборе парфюма, который складывается из определённых нот и привычных ароматов. В Азии популярны цитрусы и очень акватические (водные) ноты, во Франции — белые цветы (нероли) и пудровые сочетания, в Италии сохраняется спрос на цитрусы, а в Великобритании особенно любят пачули.

Специалист объяснил это тем, что восприятие запахов формируется с ранних лет и связано с окружающей средой. Во Франции люди постоянно сталкиваются с ароматами лаванды и нероли, поскольку эти растения распространены там повсеместно.

Говоря о России, Хайкин выделил сирень как один из наиболее близких отечественной аудитории ароматов. По его словам, этот запах у многих ассоциируется с весной и зеленью.

«У нас, кстати, вкусы ближе к арабским странам: мы любим, чтобы аромат был стойким, тяжёлым. Нам нравится много амбры, древесных нот, ванили — что-то стойкое и густое. Это отчасти связано с тем, что тёплые ароматы для нас более актуальны, потому что у нас зима длиннее, чем во Франции, например», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Проект «Визионеры» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее биолог рассказала, что сирень не поглощает весь кислород в помещении, но её интенсивный аромат способен вызывать дискомфорт у некоторых людей. По словам эксперта, у людей с повышенной чувствительностью сирень может вызывать головную боль, раздражение глаз и ощущение дискомфорта. Чтобы избежать этих проблем, достаточно проветривать помещение и не находиться долго в закрытых пространствах во время цветения.