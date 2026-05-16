Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 15:56

Опасный аромат: Биолог объяснила, почему от сирени болит голова и может случиться аритмия

Биолог Ноздрина: Сирень — причина мигрени и раздражения у аллергиков

Обложка © Freepik/ wirestock

Обложка © Freepik/ wirestock

Сирень не поглощает весь кислород в помещении, но её интенсивный аромат способен вызывать дискомфорт у некоторых людей. Об этом рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Татьяна Ноздрина.

«Дискомфорт от сирени вызывает именно её интенсивный аромат. У чувствительных людей он может провоцировать головную боль, раздражение слизистых или ощущение тяжести, особенно в закрытых помещениях», цитирует Ноздрину ТАСС.

Эксперт добавила, что хотя сирень считается сильным аллергеном из-за насыщенного аромата, её пыльца относительно тяжёлая и не распространяется по воздуху так активно, как, например, у берёзы.

Таким образом, любоваться цветущей сиренью можно безопасно, главное — обеспечивать проветривание и избегать длительного нахождения в закрытых помещениях при высокой концентрации аромата.

«Хрум-хрум, и добро пожаловать в реанимацию»: Аллерголог рассказал о коварстве яблок и орехов весной
«Хрум-хрум, и добро пожаловать в реанимацию»: Аллерголог рассказал о коварстве яблок и орехов весной

Ранее Life.ru предупредил россиян о штрафах за сорванную сирень. За подобные действия может быть назначено наказание в виде штрафа либо административного ареста сроком до 15 суток. Конкретная мера зависит от масштаба причинённого вреда.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar