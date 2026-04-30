Россиян предупредили о штрафах за сорванную сирень

Сбор сирени в городских скверах и парках может обернуться административной ответственностью, поскольку кустарники относятся к муниципальному имуществу. Об этом сообщила замглавы Роскачества Елена Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, передаёт РИА «Новости».

По её словам, деревья и кустарники, высаженные на общественных территориях, находятся в собственности муниципалитетов. Их повреждение или незаконный сбор частей растений квалифицируется как причинение ущерба муниципальному имуществу и подпадает под действие административного законодательства. За подобные действия может быть назначено наказание в виде штрафа либо административного ареста сроком до 15 суток. Конкретная мера зависит от масштаба причинённого вреда.

При этом Саратцева подчеркнула, что ограничения не распространяются на сирень, выращенную на частных участках. По её словам, распространённое мнение о «полезности» обламывания сирени для её роста не соответствует действительности. Подобные действия всё же наносят вред растению и окружающей среде.

