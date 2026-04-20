Секрет из 16 века: Как снять боль в суставах с помощью растения, которое есть в каждом огороде
Врач назвала рецепт средства из сирени, которое поможет при боли в суставах
Боль в суставах знакома миллионам людей. И не всегда есть необходимость сразу обращаться к дорогим препаратам. Врач-инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru рассказала о проверенном народном средстве — настойке из сирени, которую используют ещё с XVI–XVII веков.
Собирать соцветия рекомендуется в период бутонизации и активного цветения. Важно, чтобы сирень росла в экологически чистом месте, вдали от дорог.
Лучше использовать белую сирень, так как цветная может чаще вызывать аллергические реакции.
Приготовить настойку достаточно просто. Стеклянную банку (предпочтительно из тёмного стекла или керамики) заполняют свежими цветками доверху, не утрамбовывая. Затем заливают водкой или 40%-ным спиртом так, чтобы жидкость полностью покрывала сырьё, закрывают крышкой и убирают в тёмное прохладное место (не в холодильник) на три недели. Ёмкость необходимо ежедневно встряхивать.
Готовую настойку процеживают и используют для растирания больных суставов утром и вечером. После процедуры рекомендуется находиться в тепле и избегать переохлаждения. Суставы можно дополнительно укутать.
«Активное вещество сирени — сирингин — обладает противовоспалительным и обезболивающим действием. Сирень также содержит фитонциды, которые защищают кожу от инфекций, и флавоноиды, способствующие улучшению обмена веществ в тканях», — объяснила Мухина.
В народной медицине настойку иногда принимают внутрь — по 15–30 капель три раза в день до еды. Однако современная медицина относится к этому с осторожностью.
«Сирень содержит гликозид сирингин, который при распаде образует токсичную синильную кислоту. Это может привести к интоксикации при длительном применении», — предупредила врач.
Перед использованием любых средств на основе сирени — даже для наружного применения — необходимо проконсультироваться с врачом. Самолечение может быть опасным, особенно при хронических заболеваниях или приёме других лекарств.
Ранее Life.ru писал, что проблемы с суставами всё чаще встречаются у людей 25–35 лет. Ортопед объяснил, что сидячий образ жизни провоцирует заболевания суставов. При этом для поддержания здоровья не обязательно посещать спортзал — достаточно регулярных домашних нагрузок по 20–40 минут в день. Также важно включать в рацион омега-3, витамин D, кальций и коллагеновые пептиды.
